На аллее Ветеранов в Барнауле установят бюст Героя России из Алтайского края

Родители Игоря Иванова поддержали предложенное мэрией место

04 апреля 2025, 21:12, ИА Амител

Выездное совещание по установке бюста Героя России Игоря Иванова / Фото: пресс-центр мэрии

4 апреля в Барнауле обсудили вопрос установки бюста участника специальной военной операции – Героя России Игоря Иванова. Как сообщает пресс-центр мэрии, выездное совещание с участием родителей военнослужащего провел глава города Вячеслав Франк.

Вопрос установки в краевой столице бронзового бюста обсуждался на встрече Франка с родителями Иванова в мэрии. Тогда стороны приняли решение совместно подготовить эскиз, определить место установки монумента, а также варианты благоустройства территории. На новом совещании они осмотрели предполагаемое место размещения бюста: аллея Ветеранов на улице Аванесова. Выбранную территорию родные поддержали.

"Думаю, что благодаря совместным усилиям это общественное пространство станет традиционным памятным местом, куда можно будет прийти и почтить память наших героев", – отметил Вячеслав Франк.

Эскиз и макет бронзового бюста в ближайшее время подготовят по фотографии Игоря, которую предоставили его родители. После этого будет отлита трехмерная модель, основанием станет гранитный постамент. Вопрос установки бюста Франк взял на личный контроль. Кроме того, наблюдать за ситуацией будут и профильные комитеты, а мэр поручил подготовить предложения по благоустройству территории.