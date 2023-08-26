На Алтае 14-летний подросток ехал на мотоцикле с покоса и столкнулся с иномаркой

ДТП произошло из-за женщины, которая была за рулем легковушки

26 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В селе Улаган Республики Алтай в ДТП пострадал 14-летний мотоциклист, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 23 августа около 20:00. 30-летняя местная жительница ехала на Toyota Premio, но при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с попутно движущимся мотоциклом Racer, за рулем которого находился подросток из села Чибиля.

В результате ДТП мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Полицейские выяснили, что он взял мотоцикл у отца, чтобы доехать домой с покоса.

Автомобилистку и отца подростка привлекли к административной ответственности.