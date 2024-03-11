На Алтае 19-летний парень застрял в сугробе на угнанной машине, выезжая из гаража

На сельчанина завели уголовное дело

11 марта 2024, 14:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Третьяковском районе Алтайского края полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в угоне ВАЗ-2107, сообщили в МВД региона.

Машину парень украл у 42-летнего соседа в селе Михайловка. Авто стояло в незакрытом гараже, а ключи были в замке зажигания.

Выезжая из гаража задним ходом, молодой сельчанин застрял в снегу. После неудачных попыток выбраться он убежал домой, бросив машину в сугробе.

В беседе с полицейскими молодой человек объяснил свой мотив тем, что хотел просто прокатиться. Возбуждено уголовное дело.