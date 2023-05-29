На Алтае 21-летнего парня подозревают в убийстве отчима палкой

По словам свидетелей, молодой человек был против, чтобы его мать жила с другим мужчиной

29 мая 2023, 18:48, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Рубцовском районе Алтайского края 21-летнего парня подозревают в убийстве отчима, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Происшествие случилось утром 26 мая в одном из сёл. Молодой человек распивал с неродным отцом спиртное в доме матери, но во время застолья из-за личной неприязни между мужчинами вспыхнула ссора.

"Выйдя во двор, молодой человек взял деревянную палку и не менее пяти раз ударил ею по голове отчима. Потерпевший скончался на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы", – рассказали в СК.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело об убийстве. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Свидетели рассказали правоохранителям, что между парнем и отчимом часто случались конфликты, поскольку первый был против проживания матери с этим мужчиной.