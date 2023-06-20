На Алтае 24-летний безработный украл у школьницы велосипед
Злоумышленник сдал его в комиссионный магазин и выручил за это 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело
20 июня 2023, 16:15, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда у школьницы, сообщили в региональном главке МВД.
Установили, что третьеклассница доехала на велике до школы и зашла в здание, оставив транспорт на улице без присмотра. А когда вернулась, его уже не было.
Полицейские вышли на подозреваемого в этот же день – им оказался 24-летний безработный местный житель. Злоумышленник признался, что сдал велосипед в комиссионный магазин за 6 тысяч рублей, которые затем потратил на свои нужды.
Против сельчанина завели уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" (п. "в" ч. 2. ст. 158 УК РФ).
17:30:00 20-06-2023
Если захотелось * Срок, на пару лет * Вон луга глухие * Вот велосипед
08:19:10 21-06-2023
напоминает персонажа из русской версии побег из тюрьмы, психа по фамилии комаров. который украл у школьницы велик + шлем.