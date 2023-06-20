На Алтае 24-летний безработный украл у школьницы велосипед

Злоумышленник сдал его в комиссионный магазин и выручил за это 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело

20 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда у школьницы, сообщили в региональном главке МВД.

Установили, что третьеклассница доехала на велике до школы и зашла в здание, оставив транспорт на улице без присмотра. А когда вернулась, его уже не было.

Полицейские вышли на подозреваемого в этот же день – им оказался 24-летний безработный местный житель. Злоумышленник признался, что сдал велосипед в комиссионный магазин за 6 тысяч рублей, которые затем потратил на свои нужды.

Против сельчанина завели уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" (п. "в" ч. 2. ст. 158 УК РФ).