На Алтае 77-летний автомобилист почувствовал себя плохо и столкнулся с мотоциклом

Байкера госпитализировали

27 мая 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой в Новоалтайске, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло 26 мая около 13:05 на улице Набережной. Со слов 77-летнего водителя Nissan Tiida, он почувствовал себя плохо, решил остановиться и повернул налево, где и произошло столкновение.

В результате аварии госпитализировали 30-летнего байкера.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.