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На Алтае 77-летний автомобилист почувствовал себя плохо и столкнулся с мотоциклом

Байкера госпитализировали

27 мая 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой в Новоалтайске, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло 26 мая около 13:05 на улице Набережной. Со слов 77-летнего водителя Nissan Tiida, он почувствовал себя плохо, решил остановиться и повернул налево, где и произошло столкновение.

В результате аварии госпитализировали 30-летнего байкера.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Комментарии 5

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Гость

10:42:09 27-05-2023

Деду после аварии стало ещё лучше

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Денис

19:05:29 27-05-2023

Чем меньше мото на догогах, тем лучше. -1.

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Гость

21:33:57 27-05-2023

главное повернул на лева а не к обочине. после 70 нужно по умолчанию лишать прав.

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дед-мироед

00:30:31 28-05-2023

Гость (21:33:57 27-05-2023) главное повернул на лева а не к обочине. после 70 нужно по у... По статистике 70 летние самые аккуратные водители, а 25 летние самые раздолбаи!

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Гость

08:42:05 28-05-2023

Гость (21:33:57 27-05-2023) главное повернул на лева а не к обочине. после 70 нужно по у... Там справа нет обочины. Движение в 1 полосу и сплошная. Если б он остановился справа, то создал бы помеху движению. Навстречу 2 полосы и обочина.

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