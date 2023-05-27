На Алтае 77-летний автомобилист почувствовал себя плохо и столкнулся с мотоциклом
Байкера госпитализировали
27 мая 2023, 09:59, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой в Новоалтайске, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло 26 мая около 13:05 на улице Набережной. Со слов 77-летнего водителя Nissan Tiida, он почувствовал себя плохо, решил остановиться и повернул налево, где и произошло столкновение.
В результате аварии госпитализировали 30-летнего байкера.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
10:42:09 27-05-2023
Деду после аварии стало ещё лучше
19:05:29 27-05-2023
Чем меньше мото на догогах, тем лучше. -1.
21:33:57 27-05-2023
главное повернул на лева а не к обочине. после 70 нужно по умолчанию лишать прав.
00:30:31 28-05-2023
Гость (21:33:57 27-05-2023) главное повернул на лева а не к обочине. после 70 нужно по у... По статистике 70 летние самые аккуратные водители, а 25 летние самые раздолбаи!
08:42:05 28-05-2023
Гость (21:33:57 27-05-2023) главное повернул на лева а не к обочине. после 70 нужно по у... Там справа нет обочины. Движение в 1 полосу и сплошная. Если б он остановился справа, то создал бы помеху движению. Навстречу 2 полосы и обочина.