НОВОСТИПроисшествия

На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову

Если мужчину осудят по всей строгости, то на свободу он выйдет в 100 лет

17 января 2024, 10:42, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Республике Алтай будут судить 85-летнего мужчину, которого ранее уже отбывал наказание за совершение убийства, сообщает региональный СК.

Неоднократно судимый мужчина вышел на свободу в июле 2023 года и снял у знакомых жилье в одном из домов в Горно-Алтайске.

"Ночью 6 сентября обвиняемый после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей с приятелем ссоры клинком ножа и кулаком со значительной силой нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, лица, шеи и грудной клетки", – рассказали в ведомстве.

64-летний местный житель от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Рецидивист находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Убийство Республика Алтай

Комментарии 16

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Гость

10:59:13 17-01-2024

Теперь с тюремщиков и спрашивайте, как они деда так исправили ? И тоже их подтягивайте.

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Гость

11:00:59 17-01-2024

Ирод! таких нельзя в социум выпускать!

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Гость

11:04:40 17-01-2024

а зачем выпустили то ? что ему тут делать? кому он нужен? придумали б какой приют, при колонии, для выходящих стариков с тяжелыми статьями. а то выпнут их . и живи как хочешь. вот он и принял решение о быстром возврате. там то свои. покормят. помоют. спать положат.

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dok_CФ

11:05:24 17-01-2024

"Неоднократно судимый .. " - мораторий надо отменять, желательно лет 20 назад..

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Гость

11:22:46 17-01-2024

А если бы расстреляли, жизнь спасли бы

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Гость

11:25:42 17-01-2024

обвиняемый после совместного распития спиртных напитков---- вот дает же бог здоровья! А многие уже в 60 одни лекарства распивают.

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Гость

22:09:59 17-01-2024

Гость (11:25:42 17-01-2024) обвиняемый после совместного распития спиртных напитков---- ... тоже об этом подумал...моя бабуля 84 года, с кардиостимулятором уже лет 8, атеросклероз- одну ногу ампутировали, вторая на подходе, жить уже так не хочет, лежит и не встает. А это лось еще и силы остались 60 летнего завалить...где справедливость

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Гость

11:27:31 17-01-2024

А если бы расстреляли, жизнь спасли бы---- просто распивать надо было меньше спиртных напитков в 64 то года.

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Гена

11:47:28 17-01-2024

Рабочие на заводах не доживают до таких лет

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Гость

12:27:50 17-01-2024

Во как жизнь по распорядку продляет жизнь

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Гость

14:26:39 17-01-2024

Ничего удивительного. Это существо только и умеет- убивать и жить в тюрьме...

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Гость

16:20:26 17-01-2024

Ключевые слова в этой новости - после совместного распития спиртных напитков!!! всё. дальше можно не писать и не читать! да и до этих слов тоже можно не читать не писать...

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Светлана

16:20:34 17-01-2024

Теперь выйдет в 100 лет...

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100

21:03:03 17-01-2024

Светлана (16:20:34 17-01-2024) Теперь выйдет в 100 лет...... До сотки мало кто доживает, и в таком возрасте даже если он доживет и выйдет, уж точно ничего не сделает.

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Гость

21:41:44 17-01-2024

Светлана (16:20:34 17-01-2024) Теперь выйдет в 100 лет...... И снова кого-то грохнет, чтобы до 115 засесть...

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Гость

21:50:01 17-01-2024

Убийц насильников извращенцев надо истреблять как бешеных собак а не содержать их за бюджет сохраняя им жизнь

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