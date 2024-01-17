На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову
Если мужчину осудят по всей строгости, то на свободу он выйдет в 100 лет
17 января 2024, 10:42, ИА Амител
В Республике Алтай будут судить 85-летнего мужчину, которого ранее уже отбывал наказание за совершение убийства, сообщает региональный СК.
Неоднократно судимый мужчина вышел на свободу в июле 2023 года и снял у знакомых жилье в одном из домов в Горно-Алтайске.
"Ночью 6 сентября обвиняемый после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей с приятелем ссоры клинком ножа и кулаком со значительной силой нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, лица, шеи и грудной клетки", – рассказали в ведомстве.
64-летний местный житель от полученных ранений скончался на месте происшествия.
Рецидивист находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.
10:59:13 17-01-2024
Теперь с тюремщиков и спрашивайте, как они деда так исправили ? И тоже их подтягивайте.
11:00:59 17-01-2024
Ирод! таких нельзя в социум выпускать!
11:04:40 17-01-2024
а зачем выпустили то ? что ему тут делать? кому он нужен? придумали б какой приют, при колонии, для выходящих стариков с тяжелыми статьями. а то выпнут их . и живи как хочешь. вот он и принял решение о быстром возврате. там то свои. покормят. помоют. спать положат.
11:05:24 17-01-2024
"Неоднократно судимый .. " - мораторий надо отменять, желательно лет 20 назад..
11:22:46 17-01-2024
А если бы расстреляли, жизнь спасли бы
11:25:42 17-01-2024
обвиняемый после совместного распития спиртных напитков---- вот дает же бог здоровья! А многие уже в 60 одни лекарства распивают.
22:09:59 17-01-2024
Гость (11:25:42 17-01-2024) обвиняемый после совместного распития спиртных напитков---- ... тоже об этом подумал...моя бабуля 84 года, с кардиостимулятором уже лет 8, атеросклероз- одну ногу ампутировали, вторая на подходе, жить уже так не хочет, лежит и не встает. А это лось еще и силы остались 60 летнего завалить...где справедливость
11:27:31 17-01-2024
А если бы расстреляли, жизнь спасли бы---- просто распивать надо было меньше спиртных напитков в 64 то года.
11:47:28 17-01-2024
Рабочие на заводах не доживают до таких лет
12:27:50 17-01-2024
Во как жизнь по распорядку продляет жизнь
14:26:39 17-01-2024
Ничего удивительного. Это существо только и умеет- убивать и жить в тюрьме...
16:20:26 17-01-2024
Ключевые слова в этой новости - после совместного распития спиртных напитков!!! всё. дальше можно не писать и не читать! да и до этих слов тоже можно не читать не писать...
16:20:34 17-01-2024
Теперь выйдет в 100 лет...
21:03:03 17-01-2024
Светлана (16:20:34 17-01-2024) Теперь выйдет в 100 лет...... До сотки мало кто доживает, и в таком возрасте даже если он доживет и выйдет, уж точно ничего не сделает.
21:41:44 17-01-2024
Светлана (16:20:34 17-01-2024) Теперь выйдет в 100 лет...... И снова кого-то грохнет, чтобы до 115 засесть...
21:50:01 17-01-2024
Убийц насильников извращенцев надо истреблять как бешеных собак а не содержать их за бюджет сохраняя им жизнь