На Алтае 88-летний инвалид убил жену из-за отказа выключить телевизор
Мужчину будут судить
02 февраля 2024, 10:00, ИА Амител
Инвалид убил жену в Горно-Алтайске / Фото: СУ СКР по Республике Алтай
В Горно-Алтайске осудят 88-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.
Как сообщили в Следкоме региона, в ночь на 2 ноября 2023 года между супругами вспыхнула ссора: муж потребовал выключить телевизор, но жена отказалась. В итоге горожанин не выдержал и до смерти избил 89-летнюю возлюбленную дубиной.
Впоследствии нападавший признал вину и раскаялся. При этом меру пресечения в виде лишения свободы ему избирать не стали ввиду возраста и инвалидности II группы – мужчина передвигается на инвалидной коляске.
Расследование уголовного дела тем временем уже завершено. Его материалы передали в суд на рассмотрение.
10:27:55 02-02-2024
Вот вам и последствия долгого брака. Лет 50 поди вместе прожили.
10:35:34 02-02-2024
89летняя возлюбленная + дубина . Это что за ролевыве игры некрофилов ???
12:03:56 02-02-2024
Гость (10:35:34 02-02-2024) 89летняя возлюбленная + дубина . Это что за ролевыве игры не... Доживи с женой(мужем) до 88 лет, узнаешь.
11:11:16 02-02-2024
скорее всего, это деменция. при ней часто становятся агрессивными. бабушку жалко.
11:44:28 02-02-2024
У подруги отец с деменцией. Каждое утро собирает чемодан - ехать на родину. Она отбирает этот чемодан и он её бьёт костылём. Я ей посоветовала подыгрывать ему и помогать собирать чемодан. Пока собирают, он засыпает, а проснувшись, всё уже забыл. И так каждое утро, но зато не дерётся
12:04:21 02-02-2024
Гость (11:44:28 02-02-2024) У подруги отец с деменцией. Каждое утро собирает чемодан - е... Где ты была со своими советами? Бабка на твоей совести.
13:33:01 02-02-2024
Гость (11:44:28 02-02-2024) У подруги отец с деменцией. Каждое утро собирает чемодан - е... Попробуйте это делать каждый день, хотя бы неделю- сами в психушку загремите. Деду лекарства от психиатра в первую очередь, чемодан пусть сам собирает, занятие на полдня. И вообще строго разговаривать, угрожать. Главное правило- ухаживающий- главный! Иначе удачи не видать.
15:08:12 02-02-2024
Гость (13:33:01 02-02-2024) Попробуйте это делать каждый день, хотя бы неделю- сами в пс... Нельзя угрожать и орать они становятся, агрессивными и неуправляемыми. Лучше соглашаться во всём
19:53:49 02-02-2024
Гость (15:08:12 02-02-2024) Нельзя угрожать и орать они становятся, агрессивными и ... Удачи