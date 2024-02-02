На Алтае 88-летний инвалид убил жену из-за отказа выключить телевизор

Мужчину будут судить

02 февраля 2024, 10:00, ИА Амител

Инвалид убил жену в Горно-Алтайске / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Горно-Алтайске осудят 88-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.

Как сообщили в Следкоме региона, в ночь на 2 ноября 2023 года между супругами вспыхнула ссора: муж потребовал выключить телевизор, но жена отказалась. В итоге горожанин не выдержал и до смерти избил 89-летнюю возлюбленную дубиной.

Впоследствии нападавший признал вину и раскаялся. При этом меру пресечения в виде лишения свободы ему избирать не стали ввиду возраста и инвалидности II группы – мужчина передвигается на инвалидной коляске.

Расследование уголовного дела тем временем уже завершено. Его материалы передали в суд на рассмотрение.