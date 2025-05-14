На Алтае 97% госорганизаций получили в соцсетях защиту от "вражеских IT-войск"

Определить фейковая перед вами страница или нет можно при помощи "госметки"

14 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: официальная страница во "ВКонтакте"

В Алтайском крае 97% госорганизаций получили защиту от фейковых страниц в соцсетях, сообщили в Центре управления регионом.

"Основная защита, по которой можно определить фейковая перед вами страница или нет, – "госметка". Наличие под названием группы серого флажка и слова "госорганизация" подтверждает официальный статус страницы в соцсетях "ВК" и "Одноклассники". На сегодня "официальную прописку" в соцсетях получили около трех тысяч организаций", – рассказали в ЦУР.

По словам замруководителя ЦУР Сергея Бажина, в Алтайском крае неоднократно вражеские "IT-войска" подделывали аккаунты госорганов и начинали публиковать фейки. Госметки дают возможность пользователям убедиться, что это официальная страница, а не дубль, созданный для распространения ложных данных.

На сегодня в топ-5 самых защищенных территорий входят Ребрихинский, Михайловский, Топчихинский, Егорьевский районы и ЗАТО Сибирский. Также в лидерах Бийский, Первомайский и Заринский районы.