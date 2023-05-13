На Алтае автомобилистка сбила пешехода и скрылась с места ДТП
Пострадавший выжил
13 мая 2023, 16:33, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в МВД по Республике Алтай.
Авария случилась 11 мая в 23:30 в районе дома № 15 по переулку Тимуровскому.
"29-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на 32-летнего горожанина. После чего водитель оставила место ДТП", – рассказали в ведомстве.
Пострадавший выжил, он обращался за помощью в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
Автомобилистку впоследствии нашли полицейские и привлекли её к административной ответственности.
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