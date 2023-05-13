На Алтае автомобилистка сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Пострадавший выжил

13 мая 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 11 мая в 23:30 в районе дома № 15 по переулку Тимуровскому.

"29-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на 32-летнего горожанина. После чего водитель оставила место ДТП", – рассказали в ведомстве.

Пострадавший выжил, он обращался за помощью в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Автомобилистку впоследствии нашли полицейские и привлекли её к административной ответственности.