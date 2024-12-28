На Алтае автомобилистка врезалась в дерево и попала в больницу
Женщину привлекли к административной ответственности
28 декабря 2024, 11:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горном Алтае автомобилистка врезалась в дерево, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП случилось около 8 утра 26 декабря вблизи села Улаган.
26-летняя местная жительница за рулем Toyota Corolla превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и слетела с дороги.
Врезавшись в дерево, девушка получила травмы. Ее госпитализировали.
В момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности. За это ее привлекли к административной ответственности.
11:33:51 28-12-2024
Как вороньё.
Бабёшка и так пострадала. Дак её за ремень оформили .
С драной овцы хоть шерсти улоок.
12:01:14 28-12-2024
Дерево тож трвмировано...
15:38:04 28-12-2024
Ураган страна чудес.