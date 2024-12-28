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На Алтае автомобилистка врезалась в дерево и попала в больницу

Женщину привлекли к административной ответственности

28 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горном Алтае автомобилистка врезалась в дерево, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось около 8 утра 26 декабря вблизи села Улаган.

26-летняя местная жительница за рулем Toyota Corolla превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и слетела с дороги.

Врезавшись в дерево, девушка получила травмы. Ее госпитализировали.

В момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности. За это ее привлекли к административной ответственности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

11:33:51 28-12-2024

Как вороньё.
Бабёшка и так пострадала. Дак её за ремень оформили .
С драной овцы хоть шерсти улоок.

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Бдыщ

12:01:14 28-12-2024

Дерево тож трвмировано...

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Musik

15:38:04 28-12-2024

Ураган страна чудес.

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