На Алтае автомобилистка врезалась в дерево и попала в больницу

Женщину привлекли к административной ответственности

28 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горном Алтае автомобилистка врезалась в дерево, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось около 8 утра 26 декабря вблизи села Улаган.

26-летняя местная жительница за рулем Toyota Corolla превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и слетела с дороги.

Врезавшись в дерево, девушка получила травмы. Ее госпитализировали.

В момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности. За это ее привлекли к административной ответственности.