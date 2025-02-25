На Алтае браконьер настрелял косуль на 80 тысяч рублей и попал под статью

У мужчины не оказалось нужной лицензии на охоту

25 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Фото: Arnaud Mariat / unsplash.com

В Петропавловском районе Алтайского края задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Об этом сообщили в МВД региона.

Охотинспектор в урочище Ремневый лог встретил мужчину, который шел к снегоходу с мешками в руках. Проверяющий поинтересовался их содержимым и попросил предъявить документы. Оказалось, у сельчанина была лицензия на отстрел зайца и лисицы, а он убил косуль.

Инспектор тут же вызвал на место следственно-оперативную группу.

"Полицейские установили, что житель одного из сел Петропавловского района 1977 года рождения на снегоходе прибыл к месту выпаса своих лошадей. С собой у сельчанина был карабин, чтобы попутно в охотничьих угодьях добыть зайца или лису, на отстрел которых у него была оформлена лицензия. Однако вместо пушных мужчина заметил четырех косулей и решил поохотиться на них, двух из которых отстрелил", – рассказали в ведомстве.

Неподалеку от этого места сельчанин разделал туши самца и самки сибирской косули и был замечен, когда уже с упакованным в мешки мясом планировал вернуться домой. Браконьер признался в содеянном.

Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте с подпиской о невыезде.