На Алтае браконьер настрелял косуль на 80 тысяч рублей и попал под статью
У мужчины не оказалось нужной лицензии на охоту
25 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
В Петропавловском районе Алтайского края задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Об этом сообщили в МВД региона.
Охотинспектор в урочище Ремневый лог встретил мужчину, который шел к снегоходу с мешками в руках. Проверяющий поинтересовался их содержимым и попросил предъявить документы. Оказалось, у сельчанина была лицензия на отстрел зайца и лисицы, а он убил косуль.
Инспектор тут же вызвал на место следственно-оперативную группу.
"Полицейские установили, что житель одного из сел Петропавловского района 1977 года рождения на снегоходе прибыл к месту выпаса своих лошадей. С собой у сельчанина был карабин, чтобы попутно в охотничьих угодьях добыть зайца или лису, на отстрел которых у него была оформлена лицензия. Однако вместо пушных мужчина заметил четырех косулей и решил поохотиться на них, двух из которых отстрелил", – рассказали в ведомстве.
Неподалеку от этого места сельчанин разделал туши самца и самки сибирской косули и был замечен, когда уже с упакованным в мешки мясом планировал вернуться домой. Браконьер признался в содеянном.
Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте с подпиской о невыезде.
16:31:13 25-02-2025
"...С собой у сельчанина был карабин, чтобы попутно в охотничьих угодьях добыть зайца или лису..."
Сказочный бред охотиться с карабином на зайца и лису да еще со снегоходом. Все было заранее спланировано. Для этого браконьера 80т.р. ни о чем, это он попался первый раз, а сколько до этого настрелял и потом добавит. Изъять карабин, снегоход и охотбилет навсегда.
19:43:09 25-02-2025
В тему (16:31:13 25-02-2025) "...С собой у сельчанина был карабин, чтобы попутно в охотни... Я не оправдываю брака, вы в курсе что карабины гладкие бывают и стрелять можно дробью, картечью пулей, но вам не понять. вы хоть почитайте что-нибудь. Сказочный бред нести чушь, особенно когда не понимаешь о чем пишешь, отлично с гладкого карабина можно и по уткам и зайцам пострелять. Для всех повторю брака не оправдываю, просто бред не люблю.
19:48:18 25-02-2025
В тему (16:31:13 25-02-2025) "...С собой у сельчанина был карабин, чтобы попутно в охотни... А с чем на зайца охотиться с луком?.... или с морковкой.
08:11:54 26-02-2025
гость (19:48:18 25-02-2025) А с чем на зайца охотиться с луком?.... или с морковкой.... Фрикадельками приманить и ментовской палкой отработать, удобная штука.