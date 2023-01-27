На Алтае браконьер за один заход наловил рыбы на 1 млн рублей

В числе его трофеев два сибирских осетра и другие вкусные представители биоресурса

27 января 2023, 15:01, ИА Амител

В Алтайском крае задержали мужчину, который без разрешения ловил рыбу в Оби, сообщает Росрыболовство.

"В улов попались два сибирских осетра, занесённых в Красную книгу РФ, шесть судаков, одна щука, 19 лещей и 13 налимов. Ущерб, причинённый рыбным запасам, оценён в 999 491 рубль", – уточнили в ведомстве.

Жителю Камня-на-Оби грозит уголовное дело за "причинение ущерба водным биоресурсам".