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На Алтае браконьер за один заход наловил рыбы на 1 млн рублей

В числе его трофеев два сибирских осетра и другие вкусные представители биоресурса

27 января 2023, 15:01, ИА Амител

В Алтайском крае задержали мужчину, который без разрешения ловил рыбу в Оби, сообщает Росрыболовство.

"В улов попались два сибирских осетра, занесённых в Красную книгу РФ, шесть судаков, одна щука, 19 лещей и 13 налимов. Ущерб, причинённый рыбным запасам, оценён в 999 491 рубль", – уточнили в ведомстве.

Жителю Камня-на-Оби грозит уголовное дело за "причинение ущерба водным биоресурсам".

 

Комментарии 6

  • Мда, порыбачил... Вот жена будет рада... Лучше бы водку с мужиками пил
    27 января, Гость   Ответить
  • Вроде сетей не видно? У нас и на удочку уже нельзя ловить? Ну кроме осетров конечно
    27 января, Гость   Ответить
  • Рыбаки - они всю рыбу сьели. А то что бийские заводы её травят и из-за Н-ской ГЭС осётр и стерлядь не поднимается, так ерунда. Фарватер Оби когда последний раз чистили? Не добрые люди штраф выписали. Прислужники....
    28 января, Гость   Ответить
  • Ндаа, во всем рыбаки виноваты, всю рыбу съели, блин!
    29 января, Гость   Ответить
  • Только штрафовать умеют , а зимой рыбу от замора спасать чего то не хотят ! Всякие отмазки лепят . В данный момент на одном озере рыба на дне на боку лежит почти полудохлая : сазан , карась , окунь , люди на камеру снимали . Звонили в Барнаул в эту рыбохрану , чтоб ехали спасать - не хотят . Вот как так ?
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, на Украину бы этих инспекторов родину защищать,а не с нищим населением уничтожать
    29 января, Гость   Ответить
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