На Алтае браконьер за один заход наловил рыбы на 1 млн рублей
В числе его трофеев два сибирских осетра и другие вкусные представители биоресурса
27 января 2023, 15:01, ИА Амител
В Алтайском крае задержали мужчину, который без разрешения ловил рыбу в Оби, сообщает Росрыболовство.
"В улов попались два сибирских осетра, занесённых в Красную книгу РФ, шесть судаков, одна щука, 19 лещей и 13 налимов. Ущерб, причинённый рыбным запасам, оценён в 999 491 рубль", – уточнили в ведомстве.
Жителю Камня-на-Оби грозит уголовное дело за "причинение ущерба водным биоресурсам".
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