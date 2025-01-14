На Алтае будут регулярно перекрывать дороги из-за военных колонн. Расписание
Перекрытия ожидаются 14, 15, 16, 17, 20 и 23 января, а также 3 и 5 февраля
14 января 2025, 11:51, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае из-за движения военных колонн неоднократно будут перекрывать дороги в январе и в начале феврале. Об этом сообщили в ГАИ.
14 января
- с 18:00 до 19:00 по маршруту Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха;
- с 23:00 до 02:00 по маршруту Лесной – Бобровка.
15 января
- с 19:00 до 20:00 на Чуйском тракте в районе села Налобиха.
16 января
- с 07:40 до 09:40 по маршруту Б. Ключи – Чуйский тракт – Косиха;
- с 11:00 до 14:00 по маршруту Бобровка – Рассказиха;
- с 18:10 до 20:10 по маршруту Косиха – Чуйский тракт – Б. Ключи.
17 января
- с 07:40 до 09:40 по маршруту Б. Ключи – Чуйский тракт – Косиха;
- с 10:00 до 13:00 по маршруту Рассказиха – Бобровка – Лесной;
- с 18:10 до 20:10 по маршруту Косиха – Чуйский тракт – Б. Ключи.
20 января
- с 20:00 до 21:00 по маршруту Чуйский тракт – Контошино – Налобиха.
23 января
- с 15:00 до 16:00 на Чуйском тракте в районе села Налобиха;
- с 16:00 до 17:00 на Чуйском тракте в районе села Контошино.
3 февраля
- с 17:00 до 18:00 по маршруту Контошино – Чуйский тракт – Налобиха.
5 февраля
- с 15:00 до 16:00 по маршруту Налобиха – Чуйский тракт – Полковниково;
- с 17:00 до 18:00 по маршруту Контошино – Чуйский тракт – Полковниково.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной обстановке и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.
12:09:27 14-01-2025
То есть военной тайны никакой?
Перекрыли дорогу и всё!
13:06:22 14-01-2025
Гость (12:09:27 14-01-2025) То есть военной тайны никакой?Перекрыли дорогу и всё!... читайте внимательно статью:"Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной обстановке и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены."
Спецом дезу печатают!)))
13:14:34 14-01-2025
Гость (13:06:22 14-01-2025) читайте внимательно статью:"Водителей просят с пониманием от... Хорошо,если деза.
12:59:26 14-01-2025
да! тоже первая мысль - а госдеп читает амител...?