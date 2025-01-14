На Алтае будут регулярно перекрывать дороги из-за военных колонн. Расписание

Перекрытия ожидаются 14, 15, 16, 17, 20 и 23 января, а также 3 и 5 февраля

14 января 2025, 11:51, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае из-за движения военных колонн неоднократно будут перекрывать дороги в январе и в начале феврале. Об этом сообщили в ГАИ.

14 января

с 18:00 до 19:00 по маршруту Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха;

с 23:00 до 02:00 по маршруту Лесной – Бобровка.

15 января

с 19:00 до 20:00 на Чуйском тракте в районе села Налобиха.

16 января

с 07:40 до 09:40 по маршруту Б. Ключи – Чуйский тракт – Косиха;

с 11:00 до 14:00 по маршруту Бобровка – Рассказиха;

с 18:10 до 20:10 по маршруту Косиха – Чуйский тракт – Б. Ключи.

17 января

с 07:40 до 09:40 по маршруту Б. Ключи – Чуйский тракт – Косиха;

с 10:00 до 13:00 по маршруту Рассказиха – Бобровка – Лесной;

с 18:10 до 20:10 по маршруту Косиха – Чуйский тракт – Б. Ключи.

20 января

с 20:00 до 21:00 по маршруту Чуйский тракт – Контошино – Налобиха.

23 января

с 15:00 до 16:00 на Чуйском тракте в районе села Налобиха;

с 16:00 до 17:00 на Чуйском тракте в районе села Контошино.

3 февраля

с 17:00 до 18:00 по маршруту Контошино – Чуйский тракт – Налобиха.

5 февраля

с 15:00 до 16:00 по маршруту Налобиха – Чуйский тракт – Полковниково;

с 17:00 до 18:00 по маршруту Контошино – Чуйский тракт – Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной обстановке и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.