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На Алтае будут судить бизнесмена, решившего подзаработать на глухих людях

Инвалиды получили аппараты, не соответствующие заявленным техническим требованиям, с худшими характеристиками и меньшей стоимостью

21 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Глухой человек / Фото: unsplash.com
Глухой человек / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело 51-летнего директора компании, обвиняемого в хищении денег в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

В марте 2023 года организация выиграла аукцион на поставку технических средств реабилитации – телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом для обеспечения инвалидов по слуху.

"При исполнении контракта по поставке техники обвиняемый не указал ее полной спецификации и маркировки, в результате чего 126 гражданам были переданы аппараты, не соответствующие условиям и заявленным техническим требованиям, с худшими характеристиками и меньшей стоимостью", – рассказали в ведомстве.

В результате было похищено более 1,4 млн рублей, принадлежащие региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Обвиняемый вернул всю сумму в ходе предварительного следствия.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край суд Мошенники

Комментарии 1

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гость

17:01:25 21-03-2024

А когда будут судить бизнесменов не трудоустраивающих работников , имеющих огромные выручки и коллектив работников 40 человек. А по отчетности директор один всю выручку делает? Почему такие красные сигналы налоговая игнорирует? Еще и дробление бизнеса?

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