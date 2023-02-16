На Алтае будут судить мужчину, который на остановке при людях приставал к школьнице

Пьяного злоумышленника остановили прохожие, а после по горячим следам задержали полицейские

16 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

45-летнего жителя Первомайского района Алтайского края будут судить по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в общественном месте. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился утром в один из ноябрьских дней 2022 года. На остановке общественного транспорта мужчина начал приставать к ожидающей автобус незнакомой девочке, "совершая в отношении неё непристойные действия". Злоумышленника остановили прохожие, но после случившегося он скрылся.

"Уйти от ответственности мужчине не удалось – благодаря подробному описанию его внешности по горячим следам он был задержан. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

Дело, возбуждённое по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ), передали в суд.