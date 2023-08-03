На Алтае бывший судья получил почти 10 лет тюрьмы за убийство

Свою вину мужчина не признавал и настаивал на самообороне

03 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске бывшего мирового судью в отставке признали виновным в убийстве, сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

Установили, что 59-летний обвиняемый в январе 2022 года распивал спиртное со знакомым в его квартире, пока в один момент между мужчинами не вспыхнула ссора.

"Гость нанес хозяину жилища не менее 11 ударов деревянными табуретами и чайником, множественные удары по голове и телу, а также не менее 5 ударов кухонным ножом в область головы и шеи", – рассказали о ходе конфликта в ведомстве.

В итоге потерпевший скончался на месте. Свою вину при этом злоумышленник признавать отказался: настаивал на самообороне.