На Алтае бывший судья получил почти 10 лет тюрьмы за убийство
Свою вину мужчина не признавал и настаивал на самообороне
03 августа 2023, 17:45, ИА Амител
В Бийске бывшего мирового судью в отставке признали виновным в убийстве, сообщили в пресс-службе краевого управления СК.
Установили, что 59-летний обвиняемый в январе 2022 года распивал спиртное со знакомым в его квартире, пока в один момент между мужчинами не вспыхнула ссора.
"Гость нанес хозяину жилища не менее 11 ударов деревянными табуретами и чайником, множественные удары по голове и телу, а также не менее 5 ударов кухонным ножом в область головы и шеи", – рассказали о ходе конфликта в ведомстве.
В итоге потерпевший скончался на месте. Свою вину при этом злоумышленник признавать отказался: настаивал на самообороне.
"Однако доказательства подтвердили умышленный характер его действий, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – отметили в Следкоме.
19:41:16 03-08-2023
Не хилая "самооборона".
19:55:53 03-08-2023
Вывод! Не пейте с судьями в отставке!
09:55:00 04-08-2023
Док (19:55:53 03-08-2023) Вывод! Не пейте с судьями в отставке! ... Вывод: не пейте алкоголь вообще.