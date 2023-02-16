На Алтае чиновнице объявили выговор за то, что она руководила мужем

Первый заместитель главы района одно время исполняла обязанности главы района. В этот момент её супруг оказался подчинённым, что повлекло конфликт интересов

16 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: Altai-krai.sledcom.ru

В Шебалинском районе Республики Алтай чиновнице объявили выговор за то, что она некоторое время руководила своим мужем. Как сообщают "Новости Горного Алтая", нарушения выявила местная прокуратура в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Выяснилось, что первый заместитель главы района одно время исполняла обязанности главы. В этот момент её супруг оказался её подчинённым, что, в соответствии с законодательством, повлекло конфликт интересов. Вместе с тем она не предприняла никаких мер по предотвращению. Узнав о ситуации, прокуратура внесла представление в районную администрацию.

По итогам рассмотрения представления конфликт интересов разрешён, а женщина привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.