На Алтае чиновнице объявили выговор за то, что она руководила мужем
Первый заместитель главы района одно время исполняла обязанности главы района. В этот момент её супруг оказался подчинённым, что повлекло конфликт интересов
16 февраля 2023, 20:59, ИА Амител
В Шебалинском районе Республики Алтай чиновнице объявили выговор за то, что она некоторое время руководила своим мужем. Как сообщают "Новости Горного Алтая", нарушения выявила местная прокуратура в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.
Выяснилось, что первый заместитель главы района одно время исполняла обязанности главы. В этот момент её супруг оказался её подчинённым, что, в соответствии с законодательством, повлекло конфликт интересов. Вместе с тем она не предприняла никаких мер по предотвращению. Узнав о ситуации, прокуратура внесла представление в районную администрацию.
По итогам рассмотрения представления конфликт интересов разрешён, а женщина привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
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