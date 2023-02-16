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На Алтае чиновнице объявили выговор за то, что она руководила мужем

Первый заместитель главы района одно время исполняла обязанности главы района. В этот момент её супруг оказался подчинённым, что повлекло конфликт интересов

16 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: Altai-krai.sledcom.ru
Фото: Altai-krai.sledcom.ru

В Шебалинском районе Республики Алтай чиновнице объявили выговор за то, что она некоторое время руководила своим мужем. Как сообщают "Новости Горного Алтая", нарушения выявила местная прокуратура в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Выяснилось, что первый заместитель главы района одно время исполняла обязанности главы. В этот момент её супруг оказался её подчинённым, что, в соответствии с законодательством, повлекло конфликт интересов. Вместе с тем она не предприняла никаких мер по предотвращению. Узнав о ситуации, прокуратура внесла представление в районную администрацию.

По итогам рассмотрения представления конфликт интересов разрешён, а женщина привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Комментарии 3

  • Да уж... Не стоила внимания новость и читателя, и сама ситуация не стоила внимания. Как и мой комментарий ) Т.е. муж и жена, работали в одной и той же государственной конторе на разных должностях. Потом главная должность временно была вакантна (руководитель уволился, либо ушёл надолго на больничный или отпуск, или прочее). В этом время выбрали человека, который больше всех подходил исполнять обязанности руководителя временно. Начал исполнять, и тут муж стал вдруг из коллеги в подчинённого. Допущено кощунство, всех надо наказать и казнить.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Раньше гордились трудовой династией, а сейчас это "конфликт интересов", коррупция и тд :)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Раньше гордились трудовой династией... Где Вы нашли династию? Трудовую! То, что она мужа пристроила на теплое местечко?
    17 февраля, Гость   Ответить
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