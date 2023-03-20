На Алтае девушка два месяца занималась сексом с мужчиной, утаив ВИЧ-инфекцию

Теперь ей грозит уголовное наказание

20 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай перед судом предстанет жительница, которая подвергла мужчину заражению ВИЧ, сообщает региональная прокуратура.

"26-летняя жительница Горно-Алтайска, предупреждённая об уголовной ответственности за заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, на протяжении двух месяцев неоднократно вступала в половой контакт с лицом, которого в известность о наличии у неё ВИЧ-инфекции не поставила", – рассказали в ведомстве.

Девушке грозит до одного года лишения свободы за "заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией".