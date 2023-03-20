На Алтае девушка два месяца занималась сексом с мужчиной, утаив ВИЧ-инфекцию
Теперь ей грозит уголовное наказание
20 марта 2023, 17:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай перед судом предстанет жительница, которая подвергла мужчину заражению ВИЧ, сообщает региональная прокуратура.
"26-летняя жительница Горно-Алтайска, предупреждённая об уголовной ответственности за заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, на протяжении двух месяцев неоднократно вступала в половой контакт с лицом, которого в известность о наличии у неё ВИЧ-инфекции не поставила", – рассказали в ведомстве.
Девушке грозит до одного года лишения свободы за "заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией".
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