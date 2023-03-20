НОВОСТИПроисшествия

На Алтае девушка два месяца занималась сексом с мужчиной, утаив ВИЧ-инфекцию

Теперь ей грозит уголовное наказание

20 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай перед судом предстанет жительница, которая подвергла мужчину заражению ВИЧ, сообщает региональная прокуратура.

"26-летняя жительница Горно-Алтайска, предупреждённая об уголовной ответственности за заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, на протяжении двух месяцев неоднократно вступала в половой контакт с лицом, которого в известность о наличии у неё ВИЧ-инфекции не поставила", – рассказали в ведомстве.

Девушке грозит до одного года лишения свободы за "заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией".

Комментарии 5

  • это не девушка, а тварь. скольким теперь этот нежданчик прилетит, если ее партнер любвеобилен, а в Г-А не слышали про презервативы?
    20 марта, Гость   Ответить
  • И все?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Жесть, конечно. Но и парень тоже тот ещё дурачок, если наслово ей поверил (если вообще спрашивал)
    21 марта, Гость   Ответить
  • если наслово ей поверил--- а у всех справку требуете? и какой дата должна быть справка?
    21 марта, Гость   Ответить
  • не тыкайте в малознакомую девчонку писькой без резинки.
    21 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров