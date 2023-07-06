На Алтае девушка перевела 600 тысяч рублей на "безопасный счет"

Возбуждено уголовное дело

06 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

26-летняя жительница Завьяловского района отдала мошенникам более 600 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне девушке позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и предложил в целях безопасности перевести накопления на "безопасный счет".

В итоге сельчанка осталась без денег и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленнников ищут.