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На Алтае девушка перевела 600 тысяч рублей на "безопасный счет"

Возбуждено уголовное дело

06 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

26-летняя жительница Завьяловского района отдала мошенникам более 600 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне девушке позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и предложил в целях безопасности перевести накопления на "безопасный счет".

В итоге сельчанка осталась без денег и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленнников ищут.

Мошенники

Комментарии 3

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Гость

10:42:44 06-07-2023

Никакой веры нет в сохранность персональных данных, в какой организации бы они не хранились. Везде человеческий фактор, найдется подленький человечек, готовый продать

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Гость

10:45:15 06-07-2023

Ладно, старики доверчивые, но молодежь читать и думать не умеет?

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Гость

14:49:41 06-07-2023

Мошенничество должно быть таковым если терпила адекватный. нормальный человек, а не дура как в данном случае.

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