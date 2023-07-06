На Алтае девушка перевела 600 тысяч рублей на "безопасный счет"
Возбуждено уголовное дело
06 июля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
26-летняя жительница Завьяловского района отдала мошенникам более 600 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Накануне девушке позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и предложил в целях безопасности перевести накопления на "безопасный счет".
В итоге сельчанка осталась без денег и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленнников ищут.
10:42:44 06-07-2023
Никакой веры нет в сохранность персональных данных, в какой организации бы они не хранились. Везде человеческий фактор, найдется подленький человечек, готовый продать
10:45:15 06-07-2023
Ладно, старики доверчивые, но молодежь читать и думать не умеет?
14:49:41 06-07-2023
Мошенничество должно быть таковым если терпила адекватный. нормальный человек, а не дура как в данном случае.