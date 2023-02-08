На Алтае девушка с уголовным прошлым из ревности подожгла дом
Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы за "умышленное повреждение имущества"
08 февраля 2023, 16:31, ИА Амител
В Алтайском крае безработная и ранее судимая жительница подожгла жилой дом, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошёл в селе Завьялово. В полицию от местного жителя поступило сообщение о поджоге частного дома.
"Прибывшая следственно-оперативная группа в ходе беседы с потерпевшим установила, что данное преступление, возможно, совершено на почве бытового характера из-за ревности", – рассказали в ведомстве.
Задержали местную 25-летнюю местную жительницу, которая не работает и ранее была судима за мошенничество. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы за "умышленное повреждение имущества".
Комментарии 0