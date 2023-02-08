На Алтае девушка с уголовным прошлым из ревности подожгла дом

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы за "умышленное повреждение имущества"

08 февраля 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае безработная и ранее судимая жительница подожгла жилой дом, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл в селе Завьялово. В полицию от местного жителя поступило сообщение о поджоге частного дома.

"Прибывшая следственно-оперативная группа в ходе беседы с потерпевшим установила, что данное преступление, возможно, совершено на почве бытового характера из-за ревности", – рассказали в ведомстве.

Задержали местную 25-летнюю местную жительницу, которая не работает и ранее была судима за мошенничество. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы за "умышленное повреждение имущества".