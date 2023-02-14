На Алтае девушка воспользовалась дракой в баре и украла у посетителя смартфон

Против 18-летней злоумышленницы завели уголовное дело

14 февраля 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в краже смартфона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

О хищении в полицию заявил местный житель. Мужчина, находясь в баре, увидел драку и решил разнять посетителей. После этого гаджета он уже не обнаружил.

"Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, когда бийчанин отошёл к дерущимся людям, 18-летняя девушка воспользовалась этим моментом и забрала со столика оставленный без присмотра смартфон. По подозрению в совершении хищения чужого имущества бийчанка была задержана полицейскими. Украденная вещь у неё изъята", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.