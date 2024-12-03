На Алтае две федеральные трассы могут получить уникальные имена, как Чуйский тракт

Стоит отметить, что инициатива Минтранса РФ распространяется и на региональные дороги

03 декабря 2024, 09:50, ИА Амител

Дорога "Чуйский тракт" / Фото: amic.ru

Все дороги в России должны иметь уникальные имена – такую инициативу подготовил Минтранс РФ, пишет "Коммерсант".

"Допускается использовать имена географических объектов и отсылки к "историческим событиям", учитывать "национальные традиции и особенности соответствующих местностей", – говорится в проекте поправок к ФЗ "Об автодорогах и о дорожной деятельности".

Напомним, сейчас в Алтайском крае три федеральные трассы: Р-256 "Чуйский тракт", А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

Для примера: в России есть трассы М-8 "Холмогоры", М-12 "Восток", А-181 "Скандинавия", Р-504 "Колыма". Впрочем, допускается, если наименование дороги состоит из названий соединяемых населенных пунктов.

Стоит отметить, что инициатива Минтранса РФ распространяется и на региональные дороги. Например, в Туве есть трасса "Подъезд к горе Догээ – местечко "Сан салыр", а в Бурятии есть "Тунка – площадка солнечного телескопа".