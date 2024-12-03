На Алтае две федеральные трассы могут получить уникальные имена, как Чуйский тракт
Стоит отметить, что инициатива Минтранса РФ распространяется и на региональные дороги
03 декабря 2024, 09:50, ИА Амител
Все дороги в России должны иметь уникальные имена – такую инициативу подготовил Минтранс РФ, пишет "Коммерсант".
"Допускается использовать имена географических объектов и отсылки к "историческим событиям", учитывать "национальные традиции и особенности соответствующих местностей", – говорится в проекте поправок к ФЗ "Об автодорогах и о дорожной деятельности".
Напомним, сейчас в Алтайском крае три федеральные трассы: Р-256 "Чуйский тракт", А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.
Для примера: в России есть трассы М-8 "Холмогоры", М-12 "Восток", А-181 "Скандинавия", Р-504 "Колыма". Впрочем, допускается, если наименование дороги состоит из названий соединяемых населенных пунктов.
Стоит отметить, что инициатива Минтранса РФ распространяется и на региональные дороги. Например, в Туве есть трасса "Подъезд к горе Догээ – местечко "Сан салыр", а в Бурятии есть "Тунка – площадка солнечного телескопа".
"Дороги и сейчас могут иметь собственное имя, но не обязаны. Ведомство же предлагает сделать эту практику обязательной", – уточняет издание.
10:05:31 03-12-2024
Судя по состоянию аварийности на Алтайских трассах и количеству придорожных крестов, им самое подходящее название - дорога смерти.
10:53:46 03-12-2024
Гость (10:05:31 03-12-2024) Судя по состоянию аварийности на Алтайских трассах и количес... В большинстве случаев эти кресты появились не инициативе тех, кто на них изображён... Водят авто просто отвратительно.
11:31:15 03-12-2024
Гость (10:53:46 03-12-2024) В большинстве случаев эти кресты появились не инициативе тех... Везде водят одинаково, но там где есть четыре полосы и они разделены ограждениями по направлениям, там крестов гораждо меньше
07:46:04 05-12-2024
Гость (11:31:15 03-12-2024) Везде водят одинаково, но там где есть четыре полосы и они р... Да давайте каждому индивидуальную полосу для движения предоставим, и закроем полосы колпаком - тогда вообще безопасно будет. Я вам одну вещь скажу: есть такое понятие «экономика». Так вот, никакая экономика не потянет сейчас сделать дороги по всей стране в том исполнении, что вы нарисовали. Придется как то научиться управлять автомобилем безаварийно в существующих реалиях.
11:33:49 03-12-2024
Я бы вообще запретил ставить кресты у дорог, а то едешь как по кладбищу. Надо помнить в душе и поминать там где человек похоронен. Берегите и любите себя
12:38:19 03-12-2024
Гость (11:33:49 03-12-2024) Я бы вообще запретил ставить кресты у дорог, а то едешь как ... эти кресты - напоминание шоферам о соблюдении ПДД на дорогах, а то некоторые так торопятся по дорогам, как будто в рай опаздывают. Ладно бы хоть сами туда отправились, а то ведь с собой непричастных тащут на тот свет. А мне всегда грустно, когда вижу эти знаки, ведь это означает, что человек не доехал куда хотел, и никогда уже не доедет и ничего исправить уже нельзя.
07:32:23 05-12-2024
Павловский тракт, Змеиногорский тракт, есть уже давно у них имена