Против женщин, пострадавших в результате ДТП на Алтае, возбудили дело о правонарушении

Пассажирки не пристегнулись ремнями безопасности и травмировались

10 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Алтай

В Республике Алтай 7 марта вблизи села Шебалино 57-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Toyota Sienta не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась. Об этом сообщает региональное МВД.

В результате ДТП 42-летнюю пассажирку из Владивостока с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Еще одна пассажирка, 60-летняя жительница Приморского края, получила медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказалась.

"Установлено, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности", – рассказали полицейские.

Так, в отношении пассажирок возбудили дело об административном правонарушении – "Нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения". В отношении водителя также возбуждено дело по статьям "Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".