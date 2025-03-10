Против женщин, пострадавших в результате ДТП на Алтае, возбудили дело о правонарушении
Пассажирки не пристегнулись ремнями безопасности и травмировались
10 марта 2025, 20:00, ИА Амител
В Республике Алтай 7 марта вблизи села Шебалино 57-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Toyota Sienta не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась. Об этом сообщает региональное МВД.
В результате ДТП 42-летнюю пассажирку из Владивостока с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Еще одна пассажирка, 60-летняя жительница Приморского края, получила медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказалась.
"Установлено, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности", – рассказали полицейские.
Так, в отношении пассажирок возбудили дело об административном правонарушении – "Нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения". В отношении водителя также возбуждено дело по статьям "Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
23:05:35 10-03-2025
Как будто, пристегнутые ремнями безопасности, пострадавшие предотвратили бы аварию и избежали бы травм!? Да и этично ли по отношению к бедолагам "вразумлять" их дополнительным "уроком" - возбуждением дела об административном правонарушении (вероятно, лишь ради штрафа)? - сами-то себя они уже наказали!
09:09:47 11-03-2025
Гость (23:05:35 10-03-2025) Как будто, пристегнутые ремнями безопасности, пострадавшие п... Так ведь ,гуманизьм у нас кругом,гуманизьм.
09:23:16 11-03-2025
нашли на чем палки рубить. вся сущность гайцов.
09:28:32 11-03-2025
Вот все кругом кричат, что у нас в стране не жизнь, а "каторга" и по законам мы жить не сможем. Тогда чего вы скулите про палки и т.п. Правонарушение было? Было. Наказание заслуженное? Да. Вы же сами поощряете нарушение законов, а потом удивляетесь плохой жизни.
Теперь можете минусовать.
10:52:39 11-03-2025
По вашему ,причина нашей плохой жизни в несоблюдении законов нами же?А может причина ,как раз в том ,что их игнорируют те ,кто в первую очередь их должен соблюдать? Или законы только для нас ,а для них- вседозволенность?А в случае с женщинами нужен ещё и здравый смысл и подход.Не надо быть таким уж буквальноедом.
10:59:56 11-03-2025
Афиноген (10:52:39 11-03-2025) По вашему ,причина нашей плохой жизни в несоблюдении законов... Именно. Сами показываем детям, что небольшое нарушение это нестрашно. Но тут же киваем на других, дескать им можно. Откуда у вас мысль появилась, что одни должны соблюдать закон лучше других? Соблюдать должны все! С малолетства надо приучать к соблюдению законов, тогда со временем и наверху будут порядочные люди.
11:42:02 11-03-2025
И долго ждать,когда они там будут?