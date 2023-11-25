На Алтае двое мужчин избили полицейского

Возбуждено уголовное дело

25 ноября 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В селе Турочак Республики Алтай двое мужчин избили полицейского, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент случился в ночь на 15 ноября на улице Сплавной.

"Двое местных жителей в ходе административного разбирательства по факту совершенного ими правонарушения применили насилие в отношении участкового, нанеся ему удары кулаками по туловищу", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленников задержали и возбудили в их отношении уголовное дело. Ведется расследование.