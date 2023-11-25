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На Алтае двое мужчин избили полицейского

Возбуждено уголовное дело

25 ноября 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В селе Турочак Республики Алтай двое мужчин избили полицейского, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент случился в ночь на 15 ноября на улице Сплавной.

"Двое местных жителей в ходе административного разбирательства по факту совершенного ими правонарушения применили насилие в отношении участкового, нанеся ему удары кулаками по туловищу", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленников задержали и возбудили в их отношении уголовное дело. Ведется расследование.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

18:53:40 25-11-2023

Снова полицай, терпила ... Кто их защитит?

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Фартануло

19:41:04 25-11-2023

А ведь могли и "погулять" в тайга отвезти...

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Гость

20:40:16 25-11-2023

Хорошо хоть пистолетик не отняли! Хотя зачем он ему? Детский сад, штаны на лямках...

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Гость

10:25:42 26-11-2023

Вы не понимаете, это территория приключенческого туризма!

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