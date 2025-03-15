На Алтае двухлетний ребенок отравился угарным газом из-за братьев, которые подожгли мусор
Следователи и прокуратура проводят проверки
15 марта 2025, 20:12, ИА Амител
Двухлетний ребенок отравился угарным газом при пожаре в Камне-на-Оби, сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.
Днем 15 марта двое мальчиков остались без присмотра и подожгли мусор у себя дома. В результате пострадал их двухлетний брат.
Малыша доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.
Теперь следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также способствовавшие совершению преступления причины и условия.
Кроме того, свою проверку организовала прокуратура.
"Будет дана оценка работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, условиям проживания детей в семье. Также прокуратурой контролируется принятие процессуального решения по сообщению о возгорании жилого дома", – уточнили в ведомстве.
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