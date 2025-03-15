На Алтае двухлетний ребенок отравился угарным газом из-за братьев, которые подожгли мусор

Следователи и прокуратура проводят проверки

15 марта 2025, 20:12, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Двухлетний ребенок отравился угарным газом при пожаре в Камне-на-Оби, сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Днем 15 марта двое мальчиков остались без присмотра и подожгли мусор у себя дома. В результате пострадал их двухлетний брат.

Малыша доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.

Теперь следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также способствовавшие совершению преступления причины и условия.

Кроме того, свою проверку организовала прокуратура.

"Будет дана оценка работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, условиям проживания детей в семье. Также прокуратурой контролируется принятие процессуального решения по сообщению о возгорании жилого дома", – уточнили в ведомстве.