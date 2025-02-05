На Алтае экс-начальник исправительной колонии предстал перед судом за взятки

Обвиняемый за взятку смягчил наказание одному из осужденных, а также заставлял заключенных ремонтировать его автомобиль

05 февраля 2025, 18:05, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

Перед судом предстал бывший начальник исправительной колонии № 3 УФСИН России по Алтайскому краю. Он обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с ноября 2020 по август 2023 года обвиняемый, совместно со своим заместителем по производственной деятельности, получал взятки от индивидуального предпринимателя. Общая сумма взяток составила более 3,5 миллиона рублей.

За это должностные лица ежегодно заключали с предпринимателем договоры подряда по изготовлению осужденными металлических изделий (фланцев и втулок), при этом в два раза уменьшали в отчетных документах объем фактически изготовленной продукции.

"Кроме того, в ходе следствия установлен факт получения бывшим начальником ИК в 2022 году взятки в сумме 130 тысяч рублей от осужденного за обеспечение составления ему положительной характеристики и представления о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким – принудительными работами", – сказано в сообщении.

Также было установлено превышение должностных полномочий: обвиняемый заставил заключенных ремонтировать его личный автомобиль.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.