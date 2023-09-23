На Алтае фермер похитил недовольного зарплатой работника

Похитителя и других соучастников теперь будут судить

23 сентября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ключевском районе Алтайского края трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в похищении мужчины, сообщили в региональном Следкоме.

В январе работник личного подсобного хозяйства не вышел на работу из-за того, что его не устроили условия труда и зарплата. Работодатель же, в свою очередь, совместно с братом разыскали мужчину, поместили его в автомобиль, а затем доставили на территорию хозяйства, где стали удерживать под присмотром своего знакомого.

Впоследствии мужчину освободили полицейские, а на похитителей завели уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья".

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.