На Алтае фура вылетела на встречку и раздавила легковушку с людьми

Грузовик опрокинулся прямо на маленький автомобиль

11 ноября 2024, 07:40, ИА Амител

ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае днем 10 ноября на трассе Барнаул – Бийск грузовой автомобиль Foton Auman допустил занос полуприцепа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой машиной Daewoo Matiz, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"64-летний водитель автомобиля Daewoo скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 20-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

В отношении 44-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело.