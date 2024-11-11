На Алтае фура вылетела на встречку и раздавила легковушку с людьми
Грузовик опрокинулся прямо на маленький автомобиль
11 ноября 2024, 07:40, ИА Амител
ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае днем 10 ноября на трассе Барнаул – Бийск грузовой автомобиль Foton Auman допустил занос полуприцепа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой машиной Daewoo Matiz, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
"64-летний водитель автомобиля Daewoo скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 20-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован", – рассказали в ведомстве.
В отношении 44-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело.
09:05:03 11-11-2024
И снова тонары с гравием.
09:41:04 11-11-2024
Гость (09:05:03 11-11-2024) И снова тонары с гравием.... А гравий для чего в контейнер насыпали? На фото вовсе не тонар, болезный.
11:53:39 11-11-2024
клуб любителей летней резины?
13:20:53 11-11-2024
Гость (11:53:39 11-11-2024) клуб любителей летней резины? ... Ты зимнюю резину на фуры видел?
20:40:10 11-11-2024
Гость (13:20:53 11-11-2024) Ты зимнюю резину на фуры видел?...
я видел - называются цепи... и без них по гололеду на фуре ехать - слабоумие и отвага...
07:44:01 12-11-2024
гость (20:40:10 11-11-2024) я видел - называются цепи... и без них по гололеду на фу... Цепи одевают на подъемах/ спусках. Скорость ограничена 10-20 км/ч. Только болезные, вроде тебя глазастого, наденут цепи на трассе.
13:31:06 11-11-2024
Гость (11:53:39 11-11-2024) клуб любителей летней резины? ... Клуб любителей гнать , не взирая на дорожную обстановку. Он торопится. Ему НАДО.