НОВОСТИПроисшествия

На Алтае фура вылетела на встречку и раздавила легковушку с людьми

Грузовик опрокинулся прямо на маленький автомобиль

11 ноября 2024, 07:40, ИА Амител

ДТП с грузовым автомобилем и легковушкой / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае днем 10 ноября на трассе Барнаул – Бийск грузовой автомобиль Foton Auman допустил занос полуприцепа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой машиной Daewoo Matiz, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"64-летний водитель автомобиля Daewoo скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 20-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

В отношении 44-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело.

Кадр из видео:

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НОВОСТИПроисшествия

ДТП Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

09:05:03 11-11-2024

И снова тонары с гравием.

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Гость

09:41:04 11-11-2024

Гость (09:05:03 11-11-2024) И снова тонары с гравием.... А гравий для чего в контейнер насыпали? На фото вовсе не тонар, болезный.

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Гость

11:53:39 11-11-2024

клуб любителей летней резины?

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Гость

13:20:53 11-11-2024

Гость (11:53:39 11-11-2024) клуб любителей летней резины? ... Ты зимнюю резину на фуры видел?

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гость

20:40:10 11-11-2024

Гость (13:20:53 11-11-2024) Ты зимнюю резину на фуры видел?...
я видел - называются цепи... и без них по гололеду на фуре ехать - слабоумие и отвага...

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Гость

07:44:01 12-11-2024

гость (20:40:10 11-11-2024) я видел - называются цепи... и без них по гололеду на фу... Цепи одевают на подъемах/ спусках. Скорость ограничена 10-20 км/ч. Только болезные, вроде тебя глазастого, наденут цепи на трассе.

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Гость

13:31:06 11-11-2024

Гость (11:53:39 11-11-2024) клуб любителей летней резины? ... Клуб любителей гнать , не взирая на дорожную обстановку. Он торопится. Ему НАДО.

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