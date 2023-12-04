На Алтае глава стройфирмы получил 8 млн, разобрал пол в школе и уехал в Геленджик

На полученные деньги бизнесмен купил себе автомобиль

04 декабря 2023, 10:16, ИА Амител

В Алтайском крае руководителя строительной компании будут судить за крупное мошенничество при исполнении контракта на ремонт спортивной школы, сообщает региональное МВД.

Глава стройфирмы из Краснодара в декабре 2022 года заключил муниципальный контракт на капремонт здания спортшколы в Камне-на-Оби.

"После получения аванса в размере более 8 млн рублей осуществил лишь демонтаж пола и вывоз строительного мусора. В дальнейшем руководитель перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело, в июле 2023 года мужчину задержали в Геленджике. На тот момент он уже успел легализовать часть денег и купил автомобиль стоимостью около 3 млн рублей.

Выяснялось, что бизнесмен заключил еще 10 муниципальных контрактов на выполнение различных строительных и ремонтных работ на территории не менее пяти регионов России и тоже не выполнил обязательства.