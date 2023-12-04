На Алтае глава стройфирмы получил 8 млн, разобрал пол в школе и уехал в Геленджик
На полученные деньги бизнесмен купил себе автомобиль
04 декабря 2023, 10:16, ИА Амител
В Алтайском крае руководителя строительной компании будут судить за крупное мошенничество при исполнении контракта на ремонт спортивной школы, сообщает региональное МВД.
Глава стройфирмы из Краснодара в декабре 2022 года заключил муниципальный контракт на капремонт здания спортшколы в Камне-на-Оби.
"После получения аванса в размере более 8 млн рублей осуществил лишь демонтаж пола и вывоз строительного мусора. В дальнейшем руководитель перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело, в июле 2023 года мужчину задержали в Геленджике. На тот момент он уже успел легализовать часть денег и купил автомобиль стоимостью около 3 млн рублей.
Выяснялось, что бизнесмен заключил еще 10 муниципальных контрактов на выполнение различных строительных и ремонтных работ на территории не менее пяти регионов России и тоже не выполнил обязательства.
10:35:32 04-12-2023
Фолоу ёр дримс !
10:53:07 04-12-2023
😆😆😆😆
12:23:57 04-12-2023
Ой, а как такое возможно? Это неслыханно... Такое мошенничество... В России....
05:34:27 05-12-2023
Гость (12:23:57 04-12-2023) Ой, а как такое возможно? Это неслыханно... Такое мошенниче... Да-да, только в России. В других то странах вообще нет преступлений. От слова совсем. У них и тюрьмы все по закрывали за ненадобностью.
13:08:01 04-12-2023
" Пошью костюм с отливом , и в Ялту ! " (с)
15:29:50 04-12-2023
если ущерб государству нанес более пяти миллионов рублей или без разрешения торговал долларами приговаривают к расстрелу
19:37:05 04-12-2023
В отпуск человек уехал, чего привязались то? Скоро приедет и пол постелит.