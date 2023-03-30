На Алтае главврача больницы задержали за ремонт и перевооружение, которого не было

Медик подписал с индивидуальным предпринимателем контракт на 770 тысяч рублей

30 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении главного врача Улаганской районной больницы, сообщает региональный СК.

По версии следствия, в 2018 году главврач заключил контракт с одной из компаний на техническое перевооружение котельной и капремонт инженерных сетей больницы.

"С 29 августа по 18 октября 2018 года главный врач, явно превышая должностные полномочия, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, подписал с другим индивидуальным предпринимателем контракт на выполнение аналогичных работ и акт об их приёмке на сумму 771 377 рублей, которые впоследствии были перечислены на счёт предпринимателя", – рассказали в ведомстве.

В СК уточнили, что на самом деле "работы по капремонту и техническому перевооружению предпринимателем не выполнялись".