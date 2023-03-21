На Алтае грузовик скатился с пригорка, шесть автомобилей повреждены

Водитель принял все меры, чтобы этого не допустить

21 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске в результате самопроизвольного движения грузового автомобиля оказались повреждены шесть легковушек, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Инцидент случился утром 20 марта на улице Промышленной. 56-летний водитель КамАЗа остановился на пригорке, поставив машину на ручник, выставив противооткатное устройство под передние колёса и рассыпав золу под задние.

"Но в связи с погодными и метеорологическими условиями грузовик непроизвольно покатился вниз", – рассказали в ведомстве.

В итоге КамАЗ наехал на припаркованные Subaru Forester, Subaru Legacy и Lada Vesta – последнюю при этом по инерции отбросило на стоящий рядом Hyndai Solaris, который также откинуло на Mitsubishi ASX 1.8 и Nissan Almera. Пострадавших нет.