На Алтае хотят обязать компании брать на работу участников СВО
Предложение касается работодателей, у которых трудится более 100 человек
19 июня 2025, 08:14, ИА Амител
В Алтайском крае собираются принять закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. С инициативой выступили губернатор региона, социальный комитет Алтайского краевого Заксобрания и фракция ЛДПР. Предложение рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС, 25 июня.
"Предлагается расширить категорию лиц, для которых в Алтайском крае устанавливается квота приема на работу, дополнив ее категорией ветеранов боевых действий. Работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, устанавливается квота приема на работу ветеранов боевых действий в размере 1% к среднесписочной численности работников", – сказано в проекте закона.
Иными словами, компании, где работает более 100 сотрудников, должны будут утроить не менее одного ветерана. Речь идет об участниках специальной военной операции, а также иных гражданах, отнесенных к категории ветеранов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, РФ и других государств, которые испытывают трудности в поиске работы.
Необходимость внедрения квотирования для трудоустройства участников специальной военной операции обсуждала в начале июня председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева на встрече с ветеранами СВО и руководством центра по социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.
Сейчас в краевом законе уже есть одно подобное правило для работодателей – трудоустройство инвалидов. Для организаций с численностью более 35 человек квота составляет 3%, более 100 человек – 4%.
08:39:11 19-06-2025
Маразм пробивает дно.
08:40:23 19-06-2025
А они вообще работать то хотят? Что то никто не ломится из ветеранов на вакантные места рабочего и дворника, с зарплатой в 30 тыс. Или их сразу в начальники и директора принимать?
08:52:46 19-06-2025
Гость (08:40:23 19-06-2025) А они вообще работать то хотят? Что то никто не ломится из в... Они?Работать?не смешите.Они другим занимались всю жизнь.
19:26:17 19-06-2025
Гость (08:52:46 19-06-2025) Они?Работать?не смешите.Они другим занимались всю жизнь.... чем например?
08:44:21 19-06-2025
И зп им установить в 100 тыщ. минимум.
08:47:50 19-06-2025
очередная правовая кампанейщина - мертворожденная обязаловка
09:00:51 19-06-2025
То есть работодатель будет обязан бегать за соискателями, или как?.. И да, если на работу пришел устраиваться специалист, то работодатель должен будет его послать в ущерб предприятию и взять того, кто на это место не подходит? И да, обяжут всех, или, как обычно, только частников?
09:09:46 19-06-2025
Гость (09:00:51 19-06-2025) То есть работодатель будет обязан бегать за соискателями, ил... А получится, как со сторожем, который уволил директора школы.
15:47:37 19-06-2025
Кхм... (09:09:46 19-06-2025) А получится, как со сторожем, который уволил директора школы... Директор школы уволил себя сам, поскольку явно не справлялся с обязанностями. Не смог разрулить простую рабочую ситуацию, повёл себя как склочник. А потом ещё поднял коллег-пенсионеров на бунт, чем ухудшил их материальное положение.
09:15:23 19-06-2025
Гость (09:00:51 19-06-2025) То есть работодатель будет обязан бегать за соискателями, ил... В первую очередь бюджетников. И будут с них снимать три шкуры за невыполнение квот.
09:21:58 19-06-2025
Гость (09:15:23 19-06-2025) В первую очередь бюджетников. И будут с них снимать три шкур... Если вы не в курсе - у нас для бюджета и для частников даже МРОТ разный) Так что вот я что-то очень сомневаюсь, что бюджета это коснется. Хотя... при нашей нехватке учителей в школах чем черт не шутит.
09:08:35 19-06-2025
Обеспокоенность властей понятна: что-то нужно будет делать с теми, кто вернётся. Это будут не усталые работяги, которые молча всю жизнь тянут лямку, тихо помахивая гривой.
Но возникает вопрос: а вот эти "ветераны", они нужны будут работодателям? И ещё такой вопрос: а сами "ветераны", ушедшие с предприятия "спецоперировать", они захотят вернуться на ту зарплату (а, возможно, и меньшую), от которой сбежали?
09:26:38 19-06-2025
Кхм... (09:08:35 19-06-2025) Обеспокоенность властей понятна: что-то нужно будет делать с... Ну так среди возвращающихся как минимум половина вовсе даже не "усталых работяг", так сказать, изначально. Так что...
09:35:54 19-06-2025
Квоты и льготы - это путь в никуда.
По конституции все люди равны, а значит наоборот, надо убирать все существующие льготы у всего населения, к примеру если всем на пенсию в 65, то и нечего некоторых на пенсию в 45 отправлять, иначе это несправедливо. А вот всякие рабочие неудобства нужно компенсировать исключительно заработной платой и всё.
09:41:12 19-06-2025
н (09:35:54 19-06-2025) Квоты и льготы - это путь в никуда.По конституции все лю... А чем тогда будет заниматься армия чинуш, которая эти льготы сначала разрабатывает, потом сидит на их выдаче и контроле, получая нехилую зп? Да еще к карману тогда прилипать будет нечему. Так что увы, сынок, это фантастика.
09:47:43 19-06-2025
н (09:35:54 19-06-2025) Квоты и льготы - это путь в никуда.По конституции все лю... Ого. Этак вы скажете, что и власти вам никчему...😁
09:47:52 19-06-2025
обеими руками за! Но только для работы в администрации и госдуме, парни заслужили.
22:14:13 19-06-2025
Сергей (09:47:52 19-06-2025) обеими руками за! Но только для работы в администрации и гос... Воевать и, например, быть врачом, трактористом, инженером, наладчиком станков или оборудования, токарем и пр. - это несколько разные вещи. И не надо забывать, что армию обеспечивают именно гражданские!!!
09:55:58 19-06-2025
Какой простор для органов. Сколько можно привлечь за оскорбление участников СВО.
10:04:14 19-06-2025
Гость (09:55:58 19-06-2025) Какой простор для органов. Сколько можно привлечь за оскорбл... да.
10:33:23 19-06-2025
Гость (09:55:58 19-06-2025) Какой простор для органов. Сколько можно привлечь за оскорбл... Никто никого не оскор6ляет. Идёт обсуждения нужности льгот и квот, иметь своё мнение по данному вопросу - это не преступление.
10:37:50 19-06-2025
ф (10:33:23 19-06-2025) Никто никого не оскор6ляет. Идёт обсуждения нужности льгот и... а это как посмтреть.
10:44:10 19-06-2025
Musik (10:37:50 19-06-2025) а это как посмтреть.... У тебя дедушка в тридцать седьмом в НКВД случайно не работал? Уж больно схема одна и та же.
10:49:51 19-06-2025
щук нет (10:44:10 19-06-2025) У тебя дедушка в тридцать седьмом в НКВД случайно не работал... а вы милашка
15:34:59 19-06-2025
Гость (09:55:58 19-06-2025) Какой простор для органов. Сколько можно привлечь за оскорбл... А с какой целью некоторые комментаторы страются написать оскорбительные посты? Мне непонятно! Объясните, пожалуйста, если вы знаете.
11:06:19 19-06-2025
Хорошая инициатива, ребятам после СВО надо трудоустраиваться и это будет им помощью...
11:13:59 19-06-2025
ППШариков (11:06:19 19-06-2025) Хорошая инициатива, ребятам после СВО надо трудоустраиваться... Что им мешало "трудоустроиться" до этого?
11:35:56 19-06-2025
Кхм... (11:13:59 19-06-2025) Что им мешало "трудоустроиться" до этого?... Ничего, а сейчас будет еще больше выбора...
19:05:23 19-06-2025
ППШариков (11:35:56 19-06-2025) Ничего, а сейчас будет еще больше выбора...... У вас с математикой вообще швах. Сколько бы вы тут на нуль не умножали, результат тот же.
11:26:31 19-06-2025
ППШариков (11:06:19 19-06-2025) Хорошая инициатива, ребятам после СВО надо трудоустраиваться...
Чем же она хороша? Прямо противоречит заявлениям нашего Президента, который чётко сказал, что участники СВО - это наша новая элита в обществе. По идее они должны занять места депутатов и высокопоставленные должности в органах государственной и муниципальной власти. А на деле получается, что старая элита даже не думает уступать им свои места, а пытается как-нибудь и куда-нибудь их пристроить... Как то получается совсем не хорошая идея, так сказать - прямопротивоположная.
11:34:04 19-06-2025
Гость (11:26:31 19-06-2025) Чем же она хороша? Прямо противоречит заявлениям нашего ... То есть для вас, рабочий человек это пыль ? И участнику СВО не достойно работать руками ?
12:02:23 19-06-2025
ППШариков (11:34:04 19-06-2025) То есть для вас, рабочий человек это пыль ? И участнику СВО ...
Зачем же вы так передёргиваете. Я не написал, что рабочий человек пыль, а написал что сказал и обещал участникам СВО наш Президент. А власть на местах, включая вас, пытается вывернуть всё наизнанку, и тем самым обмануть участников СВО, сохранив за собой тёплые и жирные места. Выражаясь вашим языком, депутатам и чиновникам западло уступить свои места участникам СВО, заслужившим это своим потом и кровью. Депутаты и чиновники считают ниже своего достоинства быть рабочим человеком?
13:34:49 19-06-2025
Гость (12:02:23 19-06-2025) Зачем же вы так передёргиваете. Я не написал, что рабочи... Насмотритесь скоро на эту элиту.
14:32:22 19-06-2025
Гость (13:34:49 19-06-2025) Насмотритесь скоро на эту элиту....
Мне жаль, что вы всё неправильно поняли. Может быть это в силу вашего юного возраста, может в силу недопонимания. Я уже видел элиту интернационалистов-афганцев, контртеррористов-чеченцев, поэтому понимаю, что ничего нового не увижу. Всё будет идти по отработанным лекалам. И рабочего человека ждёт незавидная участь.
18:50:58 19-06-2025
Гость (14:32:22 19-06-2025) Мне жаль, что вы всё неправильно поняли. Может быть это ... Я про это и говорю,что ничего хорошего никого не ждет.
15:27:48 19-06-2025
Гость (13:34:49 19-06-2025) Насмотритесь скоро на эту элиту.... Подпиши контракт, иди а штурмовики, а потом получишь на льготных условиях работу, станешь элитой.
22:08:38 19-06-2025
Гость (15:27:48 19-06-2025) Подпиши контракт, иди а штурмовики, а потом получишь на ль... С головой все в порядке, или как?
14:59:10 19-06-2025
Кто против льгот для участников СВО, ответьте на вопрос, что лучше: преференции участникам СВО или всеобщая мобилизация? Если сегодня начальник постарается не брать на работу участников СВО, завтра он сам окажется в окопе вместе с сыном, зятем, племянником и т.д.. Ведь это очевидно!
15:15:53 19-06-2025
Гость (14:59:10 19-06-2025) ...что лучше: преференции участникам СВО или всеобщая мобилизация... А почему только два варианта? Нормальные люди видят и иные пути.
К тому же участники СВО на деле показали свою любовь и преданность не только Родине, но и конкретно к российскому народу, за который они в настоящее время воюют, а значит участников нужно активно двигать в ГосДуму и в государственное управление. Человек, на деле рисковавший жизнью ради народа, не станет этому самому народу тарифы поднимать за коммуналку на дикие проценты и принимать дурацкие законы.
Так что я за то, чтобы патриотизм участников направить на благо развития страны!
А старых заворовавшихся закостеневших недальновидных чинуш и татупедов - на выход с вещами.
Квоты - это не то. А вот участие в государственном управлении только после реального СВО - это отлично!
15:32:37 19-06-2025
?! (15:15:53 19-06-2025) А почему только два варианта? Нормальные люди видят и иные п... А работа в органах государственны и муниципальных органах разве не входит в один из вариантов? Признаете только депутатов? Так депутатов у нас какой процент от населения страны? Депутатских мандатов не хватит на всех участников, тем более, что депутаты должны представлять разные слои населения.
15:17:25 19-06-2025
Гость (14:59:10 19-06-2025) Кто против льгот для участников СВО, ответьте на вопрос, что... Уточните пожалуйста имена и должности этих начальников?
15:42:25 19-06-2025
Гость (15:17:25 19-06-2025) Уточните пожалуйста имена и должности этих начальников?... Если не будет добровольцев, а ситуация потребует увеличения военнослужащих, загребут и начальников, не волнуйся!
22:28:25 19-06-2025
Ребятам помогать надо, но и должность человек должен занимать такую, для которой у него есть образование, навыки, положительный опыт работы, умение и желание работать. Не должно такого быть - я там был, поэтому дайте мне то, то и вот то. Иначе стремление людей учиться и нарабатывать навыки будет уничтожено на корню.
15:21:33 20-06-2025
Читаю и я просто в шоке от некоторых людей))