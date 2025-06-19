На Алтае хотят обязать компании брать на работу участников СВО

Предложение касается работодателей, у которых трудится более 100 человек

19 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае собираются принять закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. С инициативой выступили губернатор региона, социальный комитет Алтайского краевого Заксобрания и фракция ЛДПР. Предложение рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС, 25 июня.

"Предлагается расширить категорию лиц, для которых в Алтайском крае устанавливается квота приема на работу, дополнив ее категорией ветеранов боевых действий. Работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, устанавливается квота приема на работу ветеранов боевых действий в размере 1% к среднесписочной численности работников", – сказано в проекте закона.

Иными словами, компании, где работает более 100 сотрудников, должны будут утроить не менее одного ветерана. Речь идет об участниках специальной военной операции, а также иных гражданах, отнесенных к категории ветеранов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, РФ и других государств, которые испытывают трудности в поиске работы.

Необходимость внедрения квотирования для трудоустройства участников специальной военной операции обсуждала в начале июня председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева на встрече с ветеранами СВО и руководством центра по социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Сейчас в краевом законе уже есть одно подобное правило для работодателей – трудоустройство инвалидов. Для организаций с численностью более 35 человек квота составляет 3%, более 100 человек – 4%.