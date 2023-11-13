На Алтае из-за аномального тепла набухли почки и начали распускаться листья

Из-за плюсовой температуры и дождей у некоторые растения "подумали", что наступила весна

13 ноября 2023, 13:08, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

На некоторых деревьях и кустарниках в Алтайском крае в середине ноября из-за аномально теплой погоды набухли почки и даже образовались зеленые побеги. Читатели amic.ru из Барнаула присылают фотографии сирени, которая уже готовится распустить листья, а в Тальменке на жимолости они уже появились. В южных районах зеленые почки заметили на тополях и каштанах.

Листья на жимолости в Тальменке / Фото: Николай Колбунов

"Природа сходит с ума. На жимолости распустились листья. И это у нас в Тальменке, которая относится к северным районам. Теперь останемся без урожая", – написал в чат-бот amic.ru читатель Николай Колбунов.

Сирень в Новоалтайске / Фото: Ольга Воронова

Из-за затянувшейся череды теплых дней некоторые кустарники и деревья вышли из состояния покоя и "подумали", что наступила весна. При этом, по прогнозам синоптиков, теплая погода пока не собирается покидать регион. В период до 19 ноября температура ежедневно будет постепенно нарастать, а начиная с 15-го числа плюсовые отметки столбики термометров покажут даже ночью. Пик "жары" придется на 18 ноября: по краю прогнозируют от +5 до +10 градусов, а в южных районах – все +15.

За этим аномальным теплом 19 ноября Алтайский край накроет резкое похолодание, отмечают синоптики.

Весенний Барнаул в ноябре / Фото: amic.ru