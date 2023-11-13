На Алтае из-за аномального тепла набухли почки и начали распускаться листья
Из-за плюсовой температуры и дождей у некоторые растения "подумали", что наступила весна
13 ноября 2023, 13:08, Ирина Киселева
На некоторых деревьях и кустарниках в Алтайском крае в середине ноября из-за аномально теплой погоды набухли почки и даже образовались зеленые побеги. Читатели amic.ru из Барнаула присылают фотографии сирени, которая уже готовится распустить листья, а в Тальменке на жимолости они уже появились. В южных районах зеленые почки заметили на тополях и каштанах.
"Природа сходит с ума. На жимолости распустились листья. И это у нас в Тальменке, которая относится к северным районам. Теперь останемся без урожая", – написал в чат-бот amic.ru читатель Николай Колбунов.
Из-за затянувшейся череды теплых дней некоторые кустарники и деревья вышли из состояния покоя и "подумали", что наступила весна. При этом, по прогнозам синоптиков, теплая погода пока не собирается покидать регион. В период до 19 ноября температура ежедневно будет постепенно нарастать, а начиная с 15-го числа плюсовые отметки столбики термометров покажут даже ночью. Пик "жары" придется на 18 ноября: по краю прогнозируют от +5 до +10 градусов, а в южных районах – все +15.
За этим аномальным теплом 19 ноября Алтайский край накроет резкое похолодание, отмечают синоптики.
13:53:56 13-11-2023
в прошлом году в середине ноября была такая же погода. в этом году без урожая жимолости не остались и в следующем не останетесь. лишь бы пострадать и поныть.
17:33:28 13-11-2023
Элен без ребят (13:53:56 13-11-2023) в прошлом году в середине ноября была такая же погода. в это... Ты умыться успеваешь? Строчишь, как машинка Зингера целыми днями.
14:45:58 13-11-2023
Жимолости, по-моему, причуды погоды абсолютно побоку. Постоянно в начале лета стоит усыпанная ягодами. Еще и разрастается в стороны каждый год. Вот собирать ее не очень приятно.
20:43:40 13-11-2023
"вегетативный период" - вегетативный бывает рост, а период - вегетационный