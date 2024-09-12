Теплолюбивые виды начинают экспансивно "захватывать новые места обитания"

12 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Скорпион в песках / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае из-за потепления климата может измениться фауна, причем в регионе появятся не только другие бабочки. Об этом рассказал профессор АлтГУ, энтомолог Роман Яковлев.

"Постапокалиптические картины нашествия арахнид типа сцен из фильма "Звездный десант" – в ближайшие годы вряд ли нас ожидают. Причем поделюсь своим мнением: жителю Алтайского края, который в этом году работал на даче в июне или, не дай бог, ездил на рыбалку и пережившему такое комарье, ни тропические, ни даже инопланетные арахниды уже не страшны", – отметил Яковлев.

Тем не менее сейчас происходит расширение ареалов теплолюбивых видов, которые начинают экспансивно "захватывать новые места обитания".

"Не всегда это такие безобидные создания, как бабочки. Например, довольно резво продвигается на север действительно опасный для здоровья и даже жизни человека паук каракурт (черная вдова). Он любит селиться в старых брошенных норах грызунов, в неровных стенках глинобитных построек и имеет характерную внешность. Я ожидаю находок скорпионов в ближайшее время в Южной Сибири, они обычны в очень суровых климатических условиях Центрального Казахстана или Монголии, почему бы им не доползти до Алтайского края или юга Тывы", – подчеркнул Яковлев.

Ранее Роман Яковлев рассказал в интервью amic.ru, как собирал коллекцию из 25 тысяч бабочек и открыл около 300 новых видов.