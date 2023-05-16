На Алтае мигрант сжёг заживо супругу и заявил, что она сама себя подожгла
Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное
16 мая 2023, 16:42, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить жителя, который поджёг супругу в ходе ссоры, сообщает региональный СК.
43-летний мужчина со своей 37-летней женой переехал в Белокуриху из ближнего зарубежья, оформил вид на жительство и трудоустроился в один из санаториев.
"24 июня 2022 года супруги повздорили. Мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. С ожогами тела 80% женщину госпитализировали в медицинское учреждение, где она скончалась", – рассказали в ведомстве.
Мужчина вину не признал, утверждая, что супруга сама подожгла себя, однако экспертиза этого не подтвердила. Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное за "убийство, совершённое с особой жестокостью".
18:55:50 16-05-2023
Когда же этим тварям будет применена смертная казнь. На этих ге людей ещё будут тратиться деньги. Либо с ним нужно расправится также.