На Алтае молодой парень угнал машину у бывшего работодателя

Возбуждено уголовное дело

13 мая 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Каменском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в ГУ МВД по региону.

В отделение с заявлением о хищении ВАЗ-2109 обратился 79-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что вечером в гараже оставил машину с ключом в замке зажигания. А на утро заметил сломанный замок на входе в гараж, где транспорта уже не было.

Полицейские установили и задержали ранее судимого 23-летнего подозреваемого. Его остановили в Камне-на-Оби сотрудники ДПС. Как оказалось, у него не было водительских прав.

"Выяснилось, что ближе к полуночи парень договорился встретиться со своим знакомым. А так как ранее он работал у потерпевшего, то знал, что у него имеется автомобиль и он оставляет ключи в замке зажигания. Парень решил доехать до знакомого на машине. Перелез через забор к потерпевшему, сломал замок на гараже и совершил угон автомобиля. Другу же сказал, что взял машину у своего знакомого", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилей.