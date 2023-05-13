На Алтае молодой парень угнал машину у бывшего работодателя
Возбуждено уголовное дело
13 мая 2023, 11:30, ИА Амител
В Каменском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в ГУ МВД по региону.
В отделение с заявлением о хищении ВАЗ-2109 обратился 79-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что вечером в гараже оставил машину с ключом в замке зажигания. А на утро заметил сломанный замок на входе в гараж, где транспорта уже не было.
Полицейские установили и задержали ранее судимого 23-летнего подозреваемого. Его остановили в Камне-на-Оби сотрудники ДПС. Как оказалось, у него не было водительских прав.
"Выяснилось, что ближе к полуночи парень договорился встретиться со своим знакомым. А так как ранее он работал у потерпевшего, то знал, что у него имеется автомобиль и он оставляет ключи в замке зажигания. Парень решил доехать до знакомого на машине. Перелез через забор к потерпевшему, сломал замок на гараже и совершил угон автомобиля. Другу же сказал, что взял машину у своего знакомого", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилей.
13:15:28 13-05-2023
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