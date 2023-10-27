На Алтае молодой помощник сыродела лишился руки на производстве
Судить за произошедшее будут бывшего начальника изувеченного сотрудника
27 октября 2023, 17:31, ИА Амител
Бывший начальник производства молочной продукции филиала одной из компаний Калманского района Алтайского края обвиняется в нарушении правил охраны труда, из-за чего 22-летний помощник сыродела получил серьезные увечья.
Как сообщили в региональном Следкоме, мужчина допустил сотрудника к самостоятельной работе без проведения соответствующего инструктажа.
"3 ноября 2022 года, работая на тестомесе, сотрудник получил травмы, которые привели к ампутации его левой руки и пальцев правой руки", – подчеркнули в ведомстве.
Расследование уголовного дела завершено. Его материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
20:28:53 27-10-2023
вообще то руку можно пришить, причем тут в крае, в Барнауле.