На Алтае мошенница похитила у фермера 56 тонн гречки, предложив хорошую цену

Аферистка изъявила желание купить товар по цене 25 тысяч рублей за тонну – на три тысячи дороже

27 февраля 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае разыскивают неизвестных, похитивших у предпринимателя 56 тонн гречихи на сумму около 1,28 млн рублей, сообщает региональное МВД.

Как рассказал 49-летний потерпевший, накануне ему позвонила женщина и представилась Валентиной, сотрудницей одной из фирм Барнаула, занимающейся оптовой торговлей зерном.

"Предложила приобрести у него гречиху по цене 25 тысяч рублей за тонну. Всего ей было необходимо 60 тонн. Мужчину цена устроила, так как действующая стоимость за тонну на тот момент была около 22 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

На следующий день на территорию фермерского хозяйства приехали два грузовых автомобиля с прицепами. Предприниматель гречиху загрузил и позвонил аферистке. Она заявила, что деньги на счёт переведёт после исследования гречихи. После этого перестала выходить на связь.

Мужчина признался правоохранителям, что знал о различных способах мошенничества, однако не подумал, что это может с ним произойти.