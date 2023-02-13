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На Алтае мошенники не смогли "развести" пенсионерку благодаря её бдительной дочери

Горожанке обещали 1 млн рублей компенсации за купленные в интернете лекарства

13 февраля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

72-летняя жительница Бийска смогла уберечься от мошенников благодаря дочери, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсионерке позвонил незнакомец и представился сотрудником юридической фирмы. Он сказал, что намерен помочь в оформлении моральной компенсации 1 млн рублей якобы за купленные в интернете поддельные лекарства в конце прошлого года.

"Он продиктовал женщине форму заявления, которую необходимо заполнить для направления в суд. Через некоторое время мужчина снова позвонил и сказал, что нужно оплатить услуги юриста. Пенсионерка перевела порядка 5 тысяч рублей. Однако на этом звонки не закончились, и в следующий раз незнакомец попросил оплатить государственную пошлину. А это практически 50 тысяч. Такой суммы у бийчанки не было, поэтому она позвонила дочери с просьбой занять денег. Родственница объяснила маме, что с ней общаются мошенники и никакой выплаты ей не будет", – рассказали в ведомстве.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 3

  • Бедные старики на них охотится целая армия мошенников, это началось в 90х и по сей день, раньше радио вешало про чудодейственные средства круглосуточно, теперь пересели на телефон, и не кто не ловит и не собирается это делать, страна процветающего криминала.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "Бедные старики" исключительно в интернете лекарства теперь покупают?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "Бедные старики" исключительно в интернете лекарства теперь покупают? - наших стариков в Интернет аптеки заманивают скидками на первый заказ в размере 3-10%. На кассе провизор говорит о возможности получения скидки. А для них это экономия в рамках нищенской пенсии
    14 февраля, Гость   Ответить
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