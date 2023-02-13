На Алтае мошенники взломали аккаунт главы района и попросили денег от его имени

Дежурный заметил подозрительные сообщения и злоумышленников остановили

13 февраля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: Евгений Нечепуренко

Мошенники на прошлой неделе взломали аккаунт главы одного из алтайских районов и просили через него деньги. Об этом во "ВКонтакте" рассказал руководитель ЦУР Евгений Нечепуренко.

"Началась стандартная в таких случаях рассылка сообщений от его имени с просьбой "тяжёлая ситуация, нужно срочно отправить деньги". Дежуривший в ту ночь мой заместитель был одним из первых, кому пришло такое сообщение. Понимая, что всё решают минуты, он связался со старшим аналитиком ЦУР и пресс-секретарём администрации района", – сказано в сообщении.

Благодаря оперативным действиям удалось остановить злоумышленников. Информацию о взломе передали полицейским.

Сейчас все страницы официальных органов работают в обычном режиме.