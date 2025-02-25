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На Алтае мотоциклист получил открытый перелом при столкновении с иномаркой

Мужчину госпитализировали

25 февраля 2025, 14:11, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 24 февраля около 16:40 в селе Элекмонар.

39-летняя сельчанка на Toyota Camry при повороте не уступила дорогу 38-летнему жителю Алтайского края за рулем мотоцикла Racer.

В результате мужчину с открытым переломом голени со смещением госпитализировали в районную больницу. Полиция проводит проверку.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Musik

14:38:13 25-02-2025

там бабы жёсские, могли и просто отпинать.

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Гость

15:46:33 25-02-2025

Мотоциклист? Ну, думаю, началось...

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