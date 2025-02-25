На Алтае мотоциклист получил открытый перелом при столкновении с иномаркой
Мужчину госпитализировали
25 февраля 2025, 14:11, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Чемальском районе Республики Алтай мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 24 февраля около 16:40 в селе Элекмонар.
39-летняя сельчанка на Toyota Camry при повороте не уступила дорогу 38-летнему жителю Алтайского края за рулем мотоцикла Racer.
В результате мужчину с открытым переломом голени со смещением госпитализировали в районную больницу. Полиция проводит проверку.
14:38:13 25-02-2025
там бабы жёсские, могли и просто отпинать.
15:46:33 25-02-2025
Мотоциклист? Ну, думаю, началось...