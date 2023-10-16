На Алтае может стать на один вуз меньше
АлтГПУ и АГГПУ могут объединиться в один большой университет
16 октября 2023, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае может стать одним университетом меньше. Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к краевому Минобру, в регионе началась подготовка к объединению барнаульского и бийского педагогических вузов – АлтГПУ и АГГПУ.
Вопрос интеграции обсуждали 4 октября на заседании ученого совета АлтГПУ. В частности, речь шла о том, что объединение приведет к созданию крупного вуза, который сможет участвовать в серьезных госпрограммах (по отдельности барнаульский и бийский педуниверситеты участвовать в них не могут).
Аналогичное заседание в конце сентября прошло и в АГГПУ, где также обсудили вопрос об изменении статуса вуза. После этого появилась информация, что заведение утратит самостоятельность и будет присоединено к барнаульскому педуниверситету.
В ближайшее время руководство АГГПУ обещает прокомментировать, каким будет новый статус вуза.
11:13:45 16-10-2023
наукоград перестаёт быть наукоградом?
11:24:55 16-10-2023
А БЫЛ???????????????
15:28:15 17-10-2023
Гость (11:24:55 16-10-2023) А БЫЛ???????????????... Мог быть.
12:22:58 16-10-2023
Давно уже пед.стал учреждением где легче всего получить высшее образование, а вы говорите о науке.
14:59:26 16-10-2023
А зачем учителя? Попы нужны.
16:46:19 16-10-2023
а работников идеологического фронта, а также членов избирательных участков, которые ночами не покладая рук, обрабатывают бюллетени в интереса любимой партии, кем замените?
18:47:28 16-10-2023
Гость (16:46:19 16-10-2023) а работников идеологического фронта, а также членов избирате... Вами!!!!! Кто в интернете днюет и ночует! Определить бы Вас на общественные работы: русла рек чистить, леса высаживать, улицы подметать, в приютах работать....
01:09:32 17-10-2023
Алиса (18:47:28 16-10-2023) Вами!!!!! Кто в интернете днюет и ночует! Определить бы Вас ... какая злюка!! чувствуется недостаток внимания
19:56:16 16-10-2023
Гость (16:46:19 16-10-2023) а работников идеологического фронта, а также членов избирате... электронным голосованием.
18:50:21 16-10-2023
Честно говоря, это богоугодное щаведение давно пора ликвидировать, по сути там только торгуют дипломами на официальнм уровне
11:46:43 17-10-2023
Максим (18:50:21 16-10-2023) Честно говоря, это богоугодное щаведение давно пора ликвидир... Я вот думаю, люди пишут такое от собственных неудач, наговаривают на вуз
19:15:46 16-10-2023
Универ один - АГУ, остальное институты, хоть и обзывают себя университетами.
23:35:30 16-10-2023
А может институт культуры слить?
11:49:24 17-10-2023
Максим (18:50:21 16-10-2023) Честно говоря, это богоугодное щаведение давно пора ликвидир... Я вот думаю, люди пишут такое от собственных неудач, наговаривают на вуз
21:17:53 28-10-2023
Странно, рейтинг Бийского университета (Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина) выше чем у Барнаульского (Алтайский государственный педагогический университет). Вот: https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?ysclid=loa4j6wof8499394977&rating=1&year=2023&district=7&page=2 Кому выгодно это присоединение?