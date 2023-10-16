На Алтае может стать на один вуз меньше

АлтГПУ и АГГПУ могут объединиться в один большой университет

16 октября 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: bigpi.biysk.ru

В Алтайском крае может стать одним университетом меньше. Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к краевому Минобру, в регионе началась подготовка к объединению барнаульского и бийского педагогических вузов – АлтГПУ и АГГПУ.

Вопрос интеграции обсуждали 4 октября на заседании ученого совета АлтГПУ. В частности, речь шла о том, что объединение приведет к созданию крупного вуза, который сможет участвовать в серьезных госпрограммах (по отдельности барнаульский и бийский педуниверситеты участвовать в них не могут).

Аналогичное заседание в конце сентября прошло и в АГГПУ, где также обсудили вопрос об изменении статуса вуза. После этого появилась информация, что заведение утратит самостоятельность и будет присоединено к барнаульскому педуниверситету.

В ближайшее время руководство АГГПУ обещает прокомментировать, каким будет новый статус вуза.