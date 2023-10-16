НОВОСТИНаука и образование

На Алтае может стать на один вуз меньше

АлтГПУ и АГГПУ могут объединиться в один большой университет

16 октября 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: bigpi.biysk.ru
Фото: bigpi.biysk.ru

В Алтайском крае может стать одним университетом меньше. Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на источник, близкий к краевому Минобру, в регионе началась подготовка к объединению барнаульского и бийского педагогических вузов – АлтГПУ и АГГПУ.

Вопрос интеграции обсуждали 4 октября на заседании ученого совета АлтГПУ. В частности, речь шла о том, что объединение приведет к созданию крупного вуза, который сможет участвовать в серьезных госпрограммах (по отдельности барнаульский и бийский педуниверситеты участвовать в них не могут).

Аналогичное заседание в конце сентября прошло и в АГГПУ, где также обсудили вопрос об изменении статуса вуза. После этого появилась информация, что заведение утратит самостоятельность и будет присоединено к барнаульскому педуниверситету.

В ближайшее время руководство АГГПУ обещает прокомментировать, каким будет новый статус вуза.

Алтайский край образование вузы

Комментарии 15

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аноним

11:13:45 16-10-2023

наукоград перестаёт быть наукоградом?

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Гость

11:24:55 16-10-2023

А БЫЛ???????????????

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Гость

15:28:15 17-10-2023

Гость (11:24:55 16-10-2023) А БЫЛ???????????????... Мог быть.

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Елена

12:22:58 16-10-2023

Давно уже пед.стал учреждением где легче всего получить высшее образование, а вы говорите о науке.

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Гость

14:59:26 16-10-2023

А зачем учителя? Попы нужны.

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Гость

16:46:19 16-10-2023

а работников идеологического фронта, а также членов избирательных участков, которые ночами не покладая рук, обрабатывают бюллетени в интереса любимой партии, кем замените?

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Алиса

18:47:28 16-10-2023

Гость (16:46:19 16-10-2023) а работников идеологического фронта, а также членов избирате... Вами!!!!! Кто в интернете днюет и ночует! Определить бы Вас на общественные работы: русла рек чистить, леса высаживать, улицы подметать, в приютах работать....

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Гость

01:09:32 17-10-2023

Алиса (18:47:28 16-10-2023) Вами!!!!! Кто в интернете днюет и ночует! Определить бы Вас ... какая злюка!! чувствуется недостаток внимания

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Гость

19:56:16 16-10-2023

Гость (16:46:19 16-10-2023) а работников идеологического фронта, а также членов избирате... электронным голосованием.

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Максим

18:50:21 16-10-2023

Честно говоря, это богоугодное щаведение давно пора ликвидировать, по сути там только торгуют дипломами на официальнм уровне

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Наьалья

11:46:43 17-10-2023

Максим (18:50:21 16-10-2023) Честно говоря, это богоугодное щаведение давно пора ликвидир... Я вот думаю, люди пишут такое от собственных неудач, наговаривают на вуз

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Гость

19:15:46 16-10-2023

Универ один - АГУ, остальное институты, хоть и обзывают себя университетами.

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Гость

23:35:30 16-10-2023

А может институт культуры слить?

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Наталья

11:49:24 17-10-2023

Максим (18:50:21 16-10-2023) Честно говоря, это богоугодное щаведение давно пора ликвидир... Я вот думаю, люди пишут такое от собственных неудач, наговаривают на вуз

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конрад

21:17:53 28-10-2023

Странно, рейтинг Бийского университета (Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина) выше чем у Барнаульского (Алтайский государственный педагогический университет). Вот: https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?ysclid=loa4j6wof8499394977&rating=1&year=2023&district=7&page=2 Кому выгодно это присоединение?

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