На Алтае мужчина чуть не убил родителей за то, что они не дали ему денег

Позже чудом выжившие мать и отец простили сына

02 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com

В Романовском районе безработный мужчина, будучи в состоянии опьянения, попытался убить родителей за то, что они не дали ему денег. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

"Сначала он разбил им телевизор, а затем ножом ударил дважды в предплечье отцу. Мать, заступившаяся за отца, получила удар ножом в живот", – пишет ведомство.

Когда женщина упала на пол, разозлившийся сын начал бить ее ногами и руками, обещая всех зарезать. На поднявшийся шум пришла соседка. Она и вызвала скорую помощь.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Однако мировой судья быстро прекратил их, потому что "потерпевшие простили сына".