На Алтае мужчина чуть не убил родителей за то, что они не дали ему денег
Позже чудом выжившие мать и отец простили сына
02 декабря 2024, 17:20, ИА Амител
В Романовском районе безработный мужчина, будучи в состоянии опьянения, попытался убить родителей за то, что они не дали ему денег. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.
"Сначала он разбил им телевизор, а затем ножом ударил дважды в предплечье отцу. Мать, заступившаяся за отца, получила удар ножом в живот", – пишет ведомство.
Когда женщина упала на пол, разозлившийся сын начал бить ее ногами и руками, обещая всех зарезать. На поднявшийся шум пришла соседка. Она и вызвала скорую помощь.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Однако мировой судья быстро прекратил их, потому что "потерпевшие простили сына".
17:33:40 02-12-2024
Нет ну, а чего они тоже. Сами понимают , что не правы
18:24:36 02-12-2024
Гость (17:33:40 02-12-2024) Нет ну, а чего они тоже. Сами понимают , что не правы... а в чем они не правы?
18:30:45 02-12-2024
Вырасти паразита на свою голову. ((
23:02:44 02-12-2024
а работать животное не пробовало?
или только и может что бухать да деньги кляньчить?
зря они простили выродка, порешает однажды и все, будет потом белочку во всем винить. всех кроме себя.
попадет на нары на пожизненное и будет скулить.
16:54:56 03-12-2024
а разве при покушении на убийство можно прийти к соглашению сторон? это же уголовное преступление. А родители ждут пока их сыначка добьет окончательно в следующий раз? Не факт, что он остановится, а соседки рядом не будет, чтобы скорую вызвать.