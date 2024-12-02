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На Алтае мужчина чуть не убил родителей за то, что они не дали ему денег

Позже чудом выжившие мать и отец простили сына

02 декабря 2024, 17:20, ИА Амител

Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com
Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com

В Романовском районе безработный мужчина, будучи в состоянии опьянения, попытался убить родителей за то, что они не дали ему денег. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

"Сначала он разбил им телевизор, а затем ножом ударил дважды в предплечье отцу. Мать, заступившаяся за отца, получила удар ножом в живот", – пишет ведомство.

Когда женщина упала на пол, разозлившийся сын начал бить ее ногами и руками, обещая всех зарезать. На поднявшийся шум пришла соседка. Она и вызвала скорую помощь.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Однако мировой судья быстро прекратил их, потому что "потерпевшие простили сына".

Алтайский край Происшествия суд

Комментарии 5

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Гость

17:33:40 02-12-2024

Нет ну, а чего они тоже. Сами понимают , что не правы

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Владимир

18:24:36 02-12-2024

Гость (17:33:40 02-12-2024) Нет ну, а чего они тоже. Сами понимают , что не правы... а в чем они не правы?

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Гость

18:30:45 02-12-2024

Вырасти паразита на свою голову. ((

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Максим

23:02:44 02-12-2024

а работать животное не пробовало?
или только и может что бухать да деньги кляньчить?

зря они простили выродка, порешает однажды и все, будет потом белочку во всем винить. всех кроме себя.
попадет на нары на пожизненное и будет скулить.

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Гость

16:54:56 03-12-2024

а разве при покушении на убийство можно прийти к соглашению сторон? это же уголовное преступление. А родители ждут пока их сыначка добьет окончательно в следующий раз? Не факт, что он остановится, а соседки рядом не будет, чтобы скорую вызвать.

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