На Алтае мужчина искупался в Гейзерном озере и вызвал волну негодования у туристов

Отдыхающие, которые находились на берегу, отметили, что купаться здесь нельзя

12 мая 2025, 09:56, ИА Амител

9 мая турист искупался в Гейзерном озере Республики Алтай, чем вызвал недовольство у отдыхающих, которые находились на берегу. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Очевидцы запечатлели момент, как мужчина разделся до нижнего белья и с разбега прыгнул в озеро. Находившиеся на берегу туристы выразили недовольство и отметили, что здесь купаться нельзя.

Причина кроется в уникальных узорах из голубой глины и песка, которые на дне озера создают подземные источники. Купание же может нарушить эти рисунки, делая воду мутной и скрывая их на длительное время.

Гейзерное озеро находится в шести километрах от поселка Акташ в Улаганском районе Республики Алтай. На его дне находятся термальные источники, из-за которых вода не замерзает зимой. Водоем подпитывают четыре подземных родника: один большой и три поменьше. На поверхности дна находится смесь голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает на дне. При этом образуются необычные узоры. Они похожи на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.