НОВОСТИПроисшествия

На Алтае мужчина искупался в Гейзерном озере и вызвал волну негодования у туристов

Отдыхающие, которые находились на берегу, отметили, что купаться здесь нельзя

12 мая 2025, 09:56, ИА Амител

9 мая турист искупался в Гейзерном озере Республики Алтай, чем вызвал недовольство у отдыхающих, которые находились на берегу. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Очевидцы запечатлели момент, как мужчина разделся до нижнего белья и с разбега прыгнул в озеро. Находившиеся на берегу туристы выразили недовольство и отметили, что здесь купаться нельзя.

Причина кроется в уникальных узорах из голубой глины и песка, которые на дне озера создают подземные источники. Купание же может нарушить эти рисунки, делая воду мутной и скрывая их на длительное время.

Гейзерное озеро находится в шести километрах от поселка Акташ в Улаганском районе Республики Алтай. На его дне находятся термальные источники, из-за которых вода не замерзает зимой. Водоем подпитывают четыре подземных родника: один большой и три поменьше. На поверхности дна находится смесь голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает на дне. При этом образуются необычные узоры. Они похожи на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

Республика Алтай

Комментарии 72

Avatar Picture
3464364356

09:59:58 12-05-2025

Надо было этого кондома там же и притопить, пусть бы на дне синее тело на синей глине напоминало о недопустимости осквернения святынь.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:20 12-05-2025

3464364356 (09:59:58 12-05-2025) Надо было этого кондома там же и притопить, пусть бы на дне ... святынь? с какого перепуга

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:33 13-05-2025

Гость (12:55:20 12-05-2025) святынь? с какого перепуга... На Алтае к таким вещам иное отношение. Источник воды=источник жизни. Это мы в городах к этому по-другому относимся: для нас родник- место пофоткаться и привязать какую-нибудь тряпку рядом к кусту или что-то в этом роде. Посмотрите ролик про аржан.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:06 12-05-2025

3464364356 (09:59:58 12-05-2025) Надо было этого кондома там же и притопить, пусть бы на дне ... Где волна то,кого вы все топить собераетесь,с какого святыней то стало

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:52 13-05-2025

Гость (19:35:06 12-05-2025) Где волна то,кого вы все топить собераетесь,с какого святыне... Вода для народов Алтая всегда была святая, до того как на Алтай пришли русские, алтайцы даже не мылись водою, если им нужно было перейти в брод водоем, то они приносили жертву духам воды

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:48 13-05-2025

Гость (12:36:52 13-05-2025) Вода для народов Алтая всегда была святая, до того как на Ал... И чем же они мылись?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:16 13-05-2025

Гость (17:32:48 13-05-2025) И чем же они мылись?... Влажными салфетками. А подтирались камушками. ))

Интересно, сколько еще люди будут бред про сакральность писать? В святое (для коренных народов) место никто туристов не пустит, хоть на Алтае, хоть в Бурятии, хоть в Якутии и т.д. Им там не нужны толпы с фотиками. Но балбесы этого не могут понять и приписывают сакральность каждой луже, особенно если она в ста и более метрах от трассы находится. И им пофиг, что лужа образовалась в ручейке, который случайно запрудил Ванька шОфер, скинув порванное колесо своего Камаза под обрыв...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:36:16 12-05-2025

Природа нарисует новые узоры на дне.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:22:07 13-05-2025

ППШариков (10:36:16 12-05-2025) Природа нарисует новые узоры на дне.... Согласна, оно меняется и ничего не возможно там нарушить на века , узоры постоянно в движении

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:13 13-05-2025

Гость (02:22:07 13-05-2025) Согласна, оно меняется и ничего не возможно там нарушить на... Искупался один человек Восстановится узор не за день точно. Если это место будет открыто для купания, ничего, кроме грязной лужи, никто не увидит.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:50 12-05-2025

Где там святыня, болото с пятнами посреди речки. Не удивлюсь что это искусственно возведенная святыня для туристов , глины цветной по этому маршруту много где взять можно , десяток мешков над родником при слабом и мелком течении творят чудеса. Цены там за вход прям должны возбудить ФАС. А зоодно и налоговой присмотрется все ли легально.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валентина

15:29:57 12-05-2025

Гость (10:43:50 12-05-2025) Где там святыня, болото с пятнами посреди речки. Не удивлю... Если глины цветной по этому маршруту много, ещё есть термальные источники, то какой резон создавать искусственно

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:45 13-05-2025

Гость (10:43:50 12-05-2025) Где там святыня, болото с пятнами посреди речки. Не удивлю... 2 года назад были, 200 рублей вход, учитывая, что там все очень хорошо благоустроено, везде мусор, охрана и тд - вполне нормальная цена

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:25 12-05-2025

что погнало этого "мужчину" в озеро? батюшка-алкоголь?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:04 13-05-2025

Гость (11:04:25 12-05-2025) что погнало этого "мужчину" в озеро? батюшка-алкоголь? ... Не иначе

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:00 12-05-2025

здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе написано

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:06 12-05-2025

Гость (11:20:00 12-05-2025) здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе... А если не написано, то можно нагадить тем, кто заехал на полчасика глянуть на озеро? Пусть подождут, пока муть уляжется, правда?.. Жаль, подъехать нельзя, а то бы вы и машину там помыли. На ининских столбах, скорее всего, тоже никаким законом не запрещено калякать. Доедете, не забудьте расписаться. Пусть все не на них смотрят, а на ваши каракули и плюются. Это же так весело.

  89 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:38 12-05-2025

Гость (12:02:06 12-05-2025) А если не написано, то можно нагадить тем, кто заехал на пол... Ну если для вас купаться = гадить, то начните оздоровлять общество с себя

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:21:47 13-05-2025

Гость (11:20:00 12-05-2025) здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе... А где написано, что ср*ть прилюдно нельзя? Почему все должно быть написано? Настолько отупели что ли?????

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:26:47 13-05-2025

Гость (11:20:00 12-05-2025) здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе... Бабушкам тоже место не обязательно по закону уступать, мозги в башке должны быть

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:37 12-05-2025

Нафоткаться все желающие не успели на фоне кругов?

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:15 13-05-2025

Гость (12:31:37 12-05-2025) Нафоткаться все желающие не успели на фоне кругов?... И это в том числе. Многие сотни километров едут, чтобы посмотреть рисунок природы. А тут чмо какое-то решило ж.. пу свою окунуть.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:01 12-05-2025

А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" платный??? все куплено - плати 100 рублей, иначе не пройдешь.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:56 12-05-2025

Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... уже больше

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:09 12-05-2025

Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... Потому что туда подход нормальный сделали, не нравится лезте по болоту бесплатно!!! Все

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:18 12-05-2025

Гость (15:00:09 12-05-2025) Потому что туда подход нормальный сделали, не нравится лезте... Мостики это замечательно, только цена за 100 руб высоковата. Налоги с прибыли интересно, они платят?
Так и до платных дорог недалеко: "не нравится - лезьте по кустам, горам"

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:40 12-05-2025

Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... Я одобряю все такие 100 рублей. Вы платите не только за проход, но и за отсутствие срача, который там бы непременно развели по пути и по месту тоже. 100 руб не так уж и много, если приехал полюбоваться приятным видом, а не срачем. А кто быдло защищает, задайтесь вопросом, почему он хотят бы не спросил окружающих, будет ли кто-то против. Я уж не говорю, что не заехал в местную администрацию выписать разрешение на купание.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:40 12-05-2025

Гость (17:42:40 12-05-2025) Я одобряю все такие 100 рублей. Вы платите не только за прох... Да к Турчаку за полгода надо записываться, чтоб он бумажку подписал "Дозволяю посмотреть, взимать не более ста рублей с души! И чтоб все финансы шли через карту Сбера!" В конец обалдели со своими, все реже приносящими бабки, "святыми местами"...
К своим святым местам местные народы посторонних не пускают! Пора бы это знать и запомнить. А когда деньги собирают, то это место обилечивания лохов и к святым оно никоим образом не относится.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:36 12-05-2025

Гость (17:58:40 12-05-2025) Да к Турчаку за полгода надо записываться, чтоб он бумажку п... Турчак - это всего региона. Местная - это местная, почти без очереди.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ми

21:02:12 12-05-2025

Гость (17:42:40 12-05-2025) Я одобряю все такие 100 рублей. Вы платите не только за прох...
100₽ много. Тк срач убрать и мостик разово сделать, того не стоит. Тк людей полно. Этотназывается сверхприбыль.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:00 13-05-2025

Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... Почему не пройдешь? Пройдешь, но по болоту. Здесь люди сами сделали тропу из досок, по которой все идут, и за проход через территорию своей базы и той самодельной тропы берут небольшие деньги, ещё и туалет есть. Сколько ходила, была рада, что они смастерили этот проход и символической платы жалко не было. Только слова благодарности.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:54:26 12-05-2025

когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться. когда там был такой не помню. глина очень быстро ляжет на место, рисунки вылечат сами себя. если нет запрета то возмущения только выдумки негодующих. для кого и Катунь священная, любое озеро в горном...

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:07 12-05-2025

гость (12:54:26 12-05-2025) когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться... Есть там табличка

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:03:03 13-05-2025

гость (12:54:26 12-05-2025) когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться... Есть там табличка, был 9 мая

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:27 12-05-2025

развелось святынь.. плюнуть негде

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:41 12-05-2025

Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Дома у себя поплюйте

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:33 12-05-2025

Гость (14:58:41 12-05-2025) Дома у себя поплюйте... с фразеологизмами у вас все плохо

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:14 12-05-2025

Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Нормальный человек и просто на улице плевать не будет. А кому-то обязательно нужно в красивое озеро плюнуть. При чем здесь святыня или не святыня?

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:02 12-05-2025

Гость (15:06:14 12-05-2025) Нормальный человек и просто на улице плевать не будет. А ком... и у вас тоже не все норм с фразеологизмами

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:39 12-05-2025

Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Вы, видимо, забываете, что эти святыни находятся в Горном Алтае, где живет коренной народ, для которых это святые места, источники, реки. Неужели это так тяжело понять и вести себя уважительно и к природе, и местным традициям?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:26 12-05-2025

Гость (16:30:39 12-05-2025) Вы, видимо, забываете, что эти святыни находятся в Горном Ал... Коренной народ, который пьяный ночами к палаточным лагерям с ружьями подскакивает? Эти "святыни" дополнительный повод приподнять денег с лохов. Вы там хоть одного местного видели? Ну который деньги на входе не собирает? А сидел бы и медитировал? Забудьте уже об этом. Там в каждом улусе по несколько айфонов (не самых древних моделей), а то, что для туристов показывают, мол единение с природой и т.п. .... Там даже шаман и шаманка в ливайсовских джинсах и кроссах найк/пума ходят в обычное время, когда наплыва дураков нет.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:40 12-05-2025

Гость (16:49:26 12-05-2025) Коренной народ, который пьяный ночами к палаточным лагерям с... Вы, кроме цинизма, ничего не видите и видеть не хотите. Каким боком тут одежда, айфоны местного населения? Верить можно и в джинсах... А с работой там всегда туго было, там ведь нет предприятий, заводов, или вы этого тоже не знаете?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:17 12-05-2025

Гость (16:49:26 12-05-2025) Коренной народ, который пьяный ночами к палаточным лагерям с...
Первый раз слышу что к палат лагерям с ружьями местные приходят

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:45:54 13-05-2025

Гость (21:06:17 12-05-2025) Первый раз слышу что к палат лагерям с ружьями местные п... Раскройте уши либо погуглите в интернете.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ми

21:04:42 12-05-2025

Гость (16:30:39 12-05-2025) Вы, видимо, забываете, что эти святыни находятся в Горном Ал...
? Этого озёра с рисунками 10 лет назад небыло от землятресения появилось. Как оно может быть святыней какому то народу, что вы несёте.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:35 12-05-2025

Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Так и хочется плюнуть?!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:17 12-05-2025

Лужа с кучей народу. Так и не пойму почему хайп

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:29 12-05-2025

Гость (17:41:17 12-05-2025) Лужа с кучей народу. Так и не пойму почему хайп... Не нравиться, езжайте в Таиланд

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:20 12-05-2025

Гость (17:58:29 12-05-2025) Не нравиться, езжайте в Таиланд...
Так все так и делают. Получилось так что приехали посмотреть, а тут снова нетнравится едьте… ну пока…

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:22 12-05-2025

С комментариев модно понять,что большая часть народа не уважает никого и ничего,как свиньи в чужом огороде. А элементарно уважительно относиться к местам посещения н кто не научил в детстве или если деньги есть можно и срать и нарушать все законы. 100 рублей это одно мороженое один пирожок ,не так и дорого за вход. На пиво больше тратите многие

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:29 12-05-2025

Гость (18:22:22 12-05-2025) С комментариев модно понять,что большая часть народа не уваж... Речь идет не об уважении/неуважении... Но вы этого так и не поняли...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Денис

20:23:03 12-05-2025

Есть за чемалом водопад чечкыш, он кстати рукотворный, так вот зимой ходи не хочу, а летом стоят деньги берут, я у них спросил а чего зимой то вас нет, они да нам некогда конями занимаемся, холодно стоять, да и народу нет :)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Рыбак

20:31:32 12-05-2025

Гость (17:49:18 12-05-2025) Мостики это замечательно, только цена за 100 руб высоковата.... Раз люди идут, значит нормальная цена. На сто рублей даже мороженое нормальное не купишь. Может сам чего-нибудь сделаешь и посмотрим, какова твоя цена за это будет..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:49 12-05-2025

Бизнесу помешал, привезли туристов фото сделать, а тут рисунок испортили, этот гейзер каждый день два раза новый рисует.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Оксана

22:49:21 12-05-2025

жЫвотное

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алтаец

23:03:17 12-05-2025

Не ездийте к нам. Вы например мне нахрен не нужны. Которые не увожают других и природу.

Думаете мы плотим и делаем что хотим.
У себя там блотуйте своими деньгами и правилами.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:20 12-05-2025

Мне кажется искупаться в таком обалденном озере это равносильно как очиститься, стать ближе к природе, если конечно человек трезвый и понимает эти тонкости

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Галина

00:18:08 14-05-2025

Гость (23:27:20 12-05-2025) Мне кажется искупаться в таком обалденном озере это равносил... Представьте, что каждый гость лезет купаться в такие места. Во что превратится Алтай за 1 сезон? В отхожее место. О чем говорим? У нас на Вечном огне шашлык жарят и нужду справляют. А что будут делать с Россией их дети, внуки и правнуки?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:43:38 13-05-2025

ППШариков (10:36:16 12-05-2025) Природа нарисует новые узоры на дне.... Года через три

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алтынай

01:06:27 13-05-2025

Денис (20:23:03 12-05-2025) Есть за чемалом водопад чечкыш, он кстати рукотворный, так в... 20 лет назад водопад был, а деньги вот не брали даже летом

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Правдоруб

01:22:43 13-05-2025

Коренные жители горного очень трепетно относятся к природе и к тому что она создала. Для примера, данное озеро не рукотворное, и довольно интересное. Особенно когда глина на дне ведёт себя как живая. Для удобства доступа к озеру, был сделан мостик. Хотя до этого ходили в обход через лес, с довольно не удобным маршрутом. По пути к данному озеру, расположены аншлаги, с информацией о том,что "купаться, кидать монетки и всякое дерьмо типа этого маргинала, нельзя!!!" Кому дорого 100р за вход, идите мимо. У кого чешется рука, написать на скале про Петю который был здесь,лучше вообще не приезжайте!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

02:12:12 13-05-2025

гость (12:54:26 12-05-2025) когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться... Согласна, у меня ребёнок камушек кинул, т.к его чуть не побили эти туристы , а то что они из за фотографий все корни обломали и деревья по кругу это нормально, к этому озеру раньше не все доходили , а сейчас 1000 людей и где истина сохранности природы ?🤔

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

02:19:54 13-05-2025

Берут деньги везде и за всё, есть места бесплатные куда красивее, но озеро вызывает интерес и желание искупнуться безпорно и табличка отсутствует что нельзя купаться, поэтому выбор каждого, а этикет в России отсутствует напрочь, только осуждения и страх из-за глупости...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злата

02:28:02 13-05-2025

Это дар Божий. Тёплое, гейзерное, да сам Всевышний желает, чтоб люди купались и исцелялись. Что ж вы такие злые, люди?!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:38:06 13-05-2025

Гость (23:27:20 12-05-2025) Мне кажется искупаться в таком обалденном озере это равносил... БлагоДарю за то что вы есть, адекватные, здравомыслящие.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:42:19 13-05-2025

Гость (02:38:06 13-05-2025) БлагоДарю за то что вы есть, адекватные, здравомыслящие.... 5 баллов! Надо же болезная, сама себя и поблагодарила. Аватарку то для чего придумали? Сразу ж выкупается один и тот же персонаж. Выздоравливай!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:00:37 13-05-2025

Кошмар какой, читать эти обсуждениях. Озеро создала природа, оно красивое. Природа сама по себе святыня. Как можно разрушать то что сделано не тобой?!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

11:57:31 13-05-2025

Коррупционная лавочка это озеро. Поток туристов нескончаемый и с каждого черным налом 150 рублей. Сходил я и пожалел, что сам это поддержал. Мужик что искупался молодец, жаль таких мало, выражающих протест воровству.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валентина

17:27:23 13-05-2025

Люди! Неужели вы так зачерсьвели ! Нужно относится с уважением к тому,что нам даёт природа и не думать только о себе! Искупался в озере идеот и не думал о других. Ведь люди едут даже из далека посмотреть эту красоту. А вы все про деньги!!! Ведь эти рисунки не повторяются. Совесть нужно иметь в любом случае.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вип

22:16:34 13-05-2025

Валентина (17:27:23 13-05-2025) Люди! Неужели вы так зачерсьвели ! Нужно относится с уважени... Хочу и купаюсь

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

21:31:52 13-05-2025

Гость (18:22:22 12-05-2025) С комментариев модно понять,что большая часть народа не уваж... Остап Бендер то же деньги собирал наверное помните этот эпизод из фильма, на озере Ая то же крохоборы мзду берут я платить отказался и прошёл бесплатно на каком основании платить за то, чтобы пройти посмотреть водоем во-первых это незаконно обыкновенный лохотрон...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тарас

22:30:49 13-05-2025

Были времена там мотоциклы мыли приезжали )) и вещи стирали )
Ну и туристов тогда не было , купаться там точно не стоит вроде как грязное и не желательно для здоровья, но место красивое

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров