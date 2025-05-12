На Алтае мужчина искупался в Гейзерном озере и вызвал волну негодования у туристов
Отдыхающие, которые находились на берегу, отметили, что купаться здесь нельзя
12 мая 2025, 09:56, ИА Амител
9 мая турист искупался в Гейзерном озере Республики Алтай, чем вызвал недовольство у отдыхающих, которые находились на берегу. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
Очевидцы запечатлели момент, как мужчина разделся до нижнего белья и с разбега прыгнул в озеро. Находившиеся на берегу туристы выразили недовольство и отметили, что здесь купаться нельзя.
Причина кроется в уникальных узорах из голубой глины и песка, которые на дне озера создают подземные источники. Купание же может нарушить эти рисунки, делая воду мутной и скрывая их на длительное время.
Гейзерное озеро находится в шести километрах от поселка Акташ в Улаганском районе Республики Алтай. На его дне находятся термальные источники, из-за которых вода не замерзает зимой. Водоем подпитывают четыре подземных родника: один большой и три поменьше. На поверхности дна находится смесь голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает на дне. При этом образуются необычные узоры. Они похожи на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
09:59:58 12-05-2025
Надо было этого кондома там же и притопить, пусть бы на дне синее тело на синей глине напоминало о недопустимости осквернения святынь.
12:55:20 12-05-2025
3464364356 (09:59:58 12-05-2025) Надо было этого кондома там же и притопить, пусть бы на дне ... святынь? с какого перепуга
08:57:33 13-05-2025
Гость (12:55:20 12-05-2025) святынь? с какого перепуга... На Алтае к таким вещам иное отношение. Источник воды=источник жизни. Это мы в городах к этому по-другому относимся: для нас родник- место пофоткаться и привязать какую-нибудь тряпку рядом к кусту или что-то в этом роде. Посмотрите ролик про аржан.
19:35:06 12-05-2025
3464364356 (09:59:58 12-05-2025) Надо было этого кондома там же и притопить, пусть бы на дне ... Где волна то,кого вы все топить собераетесь,с какого святыней то стало
12:36:52 13-05-2025
Гость (19:35:06 12-05-2025) Где волна то,кого вы все топить собераетесь,с какого святыне... Вода для народов Алтая всегда была святая, до того как на Алтай пришли русские, алтайцы даже не мылись водою, если им нужно было перейти в брод водоем, то они приносили жертву духам воды
17:32:48 13-05-2025
Гость (12:36:52 13-05-2025) Вода для народов Алтая всегда была святая, до того как на Ал... И чем же они мылись?
17:44:16 13-05-2025
Гость (17:32:48 13-05-2025) И чем же они мылись?... Влажными салфетками. А подтирались камушками. ))
Интересно, сколько еще люди будут бред про сакральность писать? В святое (для коренных народов) место никто туристов не пустит, хоть на Алтае, хоть в Бурятии, хоть в Якутии и т.д. Им там не нужны толпы с фотиками. Но балбесы этого не могут понять и приписывают сакральность каждой луже, особенно если она в ста и более метрах от трассы находится. И им пофиг, что лужа образовалась в ручейке, который случайно запрудил Ванька шОфер, скинув порванное колесо своего Камаза под обрыв...
10:36:16 12-05-2025
Природа нарисует новые узоры на дне.
02:22:07 13-05-2025
ППШариков (10:36:16 12-05-2025) Природа нарисует новые узоры на дне.... Согласна, оно меняется и ничего не возможно там нарушить на века , узоры постоянно в движении
07:52:13 13-05-2025
Гость (02:22:07 13-05-2025) Согласна, оно меняется и ничего не возможно там нарушить на... Искупался один человек Восстановится узор не за день точно. Если это место будет открыто для купания, ничего, кроме грязной лужи, никто не увидит.
10:43:50 12-05-2025
Где там святыня, болото с пятнами посреди речки. Не удивлюсь что это искусственно возведенная святыня для туристов , глины цветной по этому маршруту много где взять можно , десяток мешков над родником при слабом и мелком течении творят чудеса. Цены там за вход прям должны возбудить ФАС. А зоодно и налоговой присмотрется все ли легально.
15:29:57 12-05-2025
Гость (10:43:50 12-05-2025) Где там святыня, болото с пятнами посреди речки. Не удивлю... Если глины цветной по этому маршруту много, ещё есть термальные источники, то какой резон создавать искусственно
07:27:45 13-05-2025
Гость (10:43:50 12-05-2025) Где там святыня, болото с пятнами посреди речки. Не удивлю... 2 года назад были, 200 рублей вход, учитывая, что там все очень хорошо благоустроено, везде мусор, охрана и тд - вполне нормальная цена
11:04:25 12-05-2025
что погнало этого "мужчину" в озеро? батюшка-алкоголь?
08:53:04 13-05-2025
Гость (11:04:25 12-05-2025) что погнало этого "мужчину" в озеро? батюшка-алкоголь? ... Не иначе
11:20:00 12-05-2025
здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе написано
12:02:06 12-05-2025
Гость (11:20:00 12-05-2025) здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе... А если не написано, то можно нагадить тем, кто заехал на полчасика глянуть на озеро? Пусть подождут, пока муть уляжется, правда?.. Жаль, подъехать нельзя, а то бы вы и машину там помыли. На ининских столбах, скорее всего, тоже никаким законом не запрещено калякать. Доедете, не забудьте расписаться. Пусть все не на них смотрят, а на ваши каракули и плюются. Это же так весело.
20:33:38 12-05-2025
Гость (12:02:06 12-05-2025) А если не написано, то можно нагадить тем, кто заехал на пол... Ну если для вас купаться = гадить, то начните оздоровлять общество с себя
06:21:47 13-05-2025
Гость (11:20:00 12-05-2025) здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе... А где написано, что ср*ть прилюдно нельзя? Почему все должно быть написано? Настолько отупели что ли?????
07:26:47 13-05-2025
Гость (11:20:00 12-05-2025) здесь купаться нельзя - в каком законе/постановлении/указе... Бабушкам тоже место не обязательно по закону уступать, мозги в башке должны быть
12:31:37 12-05-2025
Нафоткаться все желающие не успели на фоне кругов?
07:55:15 13-05-2025
Гость (12:31:37 12-05-2025) Нафоткаться все желающие не успели на фоне кругов?... И это в том числе. Многие сотни километров едут, чтобы посмотреть рисунок природы. А тут чмо какое-то решило ж.. пу свою окунуть.
12:53:01 12-05-2025
А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" платный??? все куплено - плати 100 рублей, иначе не пройдешь.
13:47:56 12-05-2025
Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... уже больше
15:00:09 12-05-2025
Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... Потому что туда подход нормальный сделали, не нравится лезте по болоту бесплатно!!! Все
17:49:18 12-05-2025
Гость (15:00:09 12-05-2025) Потому что туда подход нормальный сделали, не нравится лезте... Мостики это замечательно, только цена за 100 руб высоковата. Налоги с прибыли интересно, они платят?
Так и до платных дорог недалеко: "не нравится - лезьте по кустам, горам"
17:42:40 12-05-2025
Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... Я одобряю все такие 100 рублей. Вы платите не только за проход, но и за отсутствие срача, который там бы непременно развели по пути и по месту тоже. 100 руб не так уж и много, если приехал полюбоваться приятным видом, а не срачем. А кто быдло защищает, задайтесь вопросом, почему он хотят бы не спросил окружающих, будет ли кто-то против. Я уж не говорю, что не заехал в местную администрацию выписать разрешение на купание.
17:58:40 12-05-2025
Гость (17:42:40 12-05-2025) Я одобряю все такие 100 рублей. Вы платите не только за прох... Да к Турчаку за полгода надо записываться, чтоб он бумажку подписал "Дозволяю посмотреть, взимать не более ста рублей с души! И чтоб все финансы шли через карту Сбера!" В конец обалдели со своими, все реже приносящими бабки, "святыми местами"...
К своим святым местам местные народы посторонних не пускают! Пора бы это знать и запомнить. А когда деньги собирают, то это место обилечивания лохов и к святым оно никоим образом не относится.
19:56:36 12-05-2025
Гость (17:58:40 12-05-2025) Да к Турчаку за полгода надо записываться, чтоб он бумажку п... Турчак - это всего региона. Местная - это местная, почти без очереди.
21:02:12 12-05-2025
Гость (17:42:40 12-05-2025) Я одобряю все такие 100 рублей. Вы платите не только за прох...
100₽ много. Тк срач убрать и мостик разово сделать, того не стоит. Тк людей полно. Этотназывается сверхприбыль.
20:54:00 13-05-2025
Гость (12:53:01 12-05-2025) А почему подход к такому "расчудесному памятнику природы" п... Почему не пройдешь? Пройдешь, но по болоту. Здесь люди сами сделали тропу из досок, по которой все идут, и за проход через территорию своей базы и той самодельной тропы берут небольшие деньги, ещё и туалет есть. Сколько ходила, была рада, что они смастерили этот проход и символической платы жалко не было. Только слова благодарности.
12:54:26 12-05-2025
когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться. когда там был такой не помню. глина очень быстро ляжет на место, рисунки вылечат сами себя. если нет запрета то возмущения только выдумки негодующих. для кого и Катунь священная, любое озеро в горном...
14:58:07 12-05-2025
гость (12:54:26 12-05-2025) когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться... Есть там табличка
07:03:03 13-05-2025
гость (12:54:26 12-05-2025) когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться... Есть там табличка, был 9 мая
13:33:27 12-05-2025
развелось святынь.. плюнуть негде
14:58:41 12-05-2025
Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Дома у себя поплюйте
15:46:33 12-05-2025
Гость (14:58:41 12-05-2025) Дома у себя поплюйте... с фразеологизмами у вас все плохо
15:06:14 12-05-2025
Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Нормальный человек и просто на улице плевать не будет. А кому-то обязательно нужно в красивое озеро плюнуть. При чем здесь святыня или не святыня?
15:47:02 12-05-2025
Гость (15:06:14 12-05-2025) Нормальный человек и просто на улице плевать не будет. А ком... и у вас тоже не все норм с фразеологизмами
16:30:39 12-05-2025
Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Вы, видимо, забываете, что эти святыни находятся в Горном Алтае, где живет коренной народ, для которых это святые места, источники, реки. Неужели это так тяжело понять и вести себя уважительно и к природе, и местным традициям?
16:49:26 12-05-2025
Гость (16:30:39 12-05-2025) Вы, видимо, забываете, что эти святыни находятся в Горном Ал... Коренной народ, который пьяный ночами к палаточным лагерям с ружьями подскакивает? Эти "святыни" дополнительный повод приподнять денег с лохов. Вы там хоть одного местного видели? Ну который деньги на входе не собирает? А сидел бы и медитировал? Забудьте уже об этом. Там в каждом улусе по несколько айфонов (не самых древних моделей), а то, что для туристов показывают, мол единение с природой и т.п. .... Там даже шаман и шаманка в ливайсовских джинсах и кроссах найк/пума ходят в обычное время, когда наплыва дураков нет.
20:26:40 12-05-2025
Гость (16:49:26 12-05-2025) Коренной народ, который пьяный ночами к палаточным лагерям с... Вы, кроме цинизма, ничего не видите и видеть не хотите. Каким боком тут одежда, айфоны местного населения? Верить можно и в джинсах... А с работой там всегда туго было, там ведь нет предприятий, заводов, или вы этого тоже не знаете?
21:06:17 12-05-2025
Гость (16:49:26 12-05-2025) Коренной народ, который пьяный ночами к палаточным лагерям с...
Первый раз слышу что к палат лагерям с ружьями местные приходят
06:45:54 13-05-2025
Гость (21:06:17 12-05-2025) Первый раз слышу что к палат лагерям с ружьями местные п... Раскройте уши либо погуглите в интернете.
21:04:42 12-05-2025
Гость (16:30:39 12-05-2025) Вы, видимо, забываете, что эти святыни находятся в Горном Ал...
? Этого озёра с рисунками 10 лет назад небыло от землятресения появилось. Как оно может быть святыней какому то народу, что вы несёте.
21:45:35 12-05-2025
Гость (13:33:27 12-05-2025) развелось святынь.. плюнуть негде ... Так и хочется плюнуть?!
17:41:17 12-05-2025
Лужа с кучей народу. Так и не пойму почему хайп
17:58:29 12-05-2025
Гость (17:41:17 12-05-2025) Лужа с кучей народу. Так и не пойму почему хайп... Не нравиться, езжайте в Таиланд
21:07:20 12-05-2025
Гость (17:58:29 12-05-2025) Не нравиться, езжайте в Таиланд...
Так все так и делают. Получилось так что приехали посмотреть, а тут снова нетнравится едьте… ну пока…
18:22:22 12-05-2025
С комментариев модно понять,что большая часть народа не уважает никого и ничего,как свиньи в чужом огороде. А элементарно уважительно относиться к местам посещения н кто не научил в детстве или если деньги есть можно и срать и нарушать все законы. 100 рублей это одно мороженое один пирожок ,не так и дорого за вход. На пиво больше тратите многие
18:59:29 12-05-2025
Гость (18:22:22 12-05-2025) С комментариев модно понять,что большая часть народа не уваж... Речь идет не об уважении/неуважении... Но вы этого так и не поняли...
20:23:03 12-05-2025
Есть за чемалом водопад чечкыш, он кстати рукотворный, так вот зимой ходи не хочу, а летом стоят деньги берут, я у них спросил а чего зимой то вас нет, они да нам некогда конями занимаемся, холодно стоять, да и народу нет :)))
20:31:32 12-05-2025
Гость (17:49:18 12-05-2025) Мостики это замечательно, только цена за 100 руб высоковата.... Раз люди идут, значит нормальная цена. На сто рублей даже мороженое нормальное не купишь. Может сам чего-нибудь сделаешь и посмотрим, какова твоя цена за это будет..
21:27:49 12-05-2025
Бизнесу помешал, привезли туристов фото сделать, а тут рисунок испортили, этот гейзер каждый день два раза новый рисует.
22:49:21 12-05-2025
жЫвотное
23:03:17 12-05-2025
Не ездийте к нам. Вы например мне нахрен не нужны. Которые не увожают других и природу.
Думаете мы плотим и делаем что хотим.
У себя там блотуйте своими деньгами и правилами.
23:27:20 12-05-2025
Мне кажется искупаться в таком обалденном озере это равносильно как очиститься, стать ближе к природе, если конечно человек трезвый и понимает эти тонкости
00:18:08 14-05-2025
Гость (23:27:20 12-05-2025) Мне кажется искупаться в таком обалденном озере это равносил... Представьте, что каждый гость лезет купаться в такие места. Во что превратится Алтай за 1 сезон? В отхожее место. О чем говорим? У нас на Вечном огне шашлык жарят и нужду справляют. А что будут делать с Россией их дети, внуки и правнуки?
00:43:38 13-05-2025
ППШариков (10:36:16 12-05-2025) Природа нарисует новые узоры на дне.... Года через три
01:06:27 13-05-2025
Денис (20:23:03 12-05-2025) Есть за чемалом водопад чечкыш, он кстати рукотворный, так в... 20 лет назад водопад был, а деньги вот не брали даже летом
01:22:43 13-05-2025
Коренные жители горного очень трепетно относятся к природе и к тому что она создала. Для примера, данное озеро не рукотворное, и довольно интересное. Особенно когда глина на дне ведёт себя как живая. Для удобства доступа к озеру, был сделан мостик. Хотя до этого ходили в обход через лес, с довольно не удобным маршрутом. По пути к данному озеру, расположены аншлаги, с информацией о том,что "купаться, кидать монетки и всякое дерьмо типа этого маргинала, нельзя!!!" Кому дорого 100р за вход, идите мимо. У кого чешется рука, написать на скале про Петю который был здесь,лучше вообще не приезжайте!
02:12:12 13-05-2025
гость (12:54:26 12-05-2025) когда нельзя купаться, обычно стоит табличка Нельзя купаться... Согласна, у меня ребёнок камушек кинул, т.к его чуть не побили эти туристы , а то что они из за фотографий все корни обломали и деревья по кругу это нормально, к этому озеру раньше не все доходили , а сейчас 1000 людей и где истина сохранности природы ?🤔
02:19:54 13-05-2025
Берут деньги везде и за всё, есть места бесплатные куда красивее, но озеро вызывает интерес и желание искупнуться безпорно и табличка отсутствует что нельзя купаться, поэтому выбор каждого, а этикет в России отсутствует напрочь, только осуждения и страх из-за глупости...
02:28:02 13-05-2025
Это дар Божий. Тёплое, гейзерное, да сам Всевышний желает, чтоб люди купались и исцелялись. Что ж вы такие злые, люди?!
02:38:06 13-05-2025
Гость (23:27:20 12-05-2025) Мне кажется искупаться в таком обалденном озере это равносил... БлагоДарю за то что вы есть, адекватные, здравомыслящие.
06:42:19 13-05-2025
Гость (02:38:06 13-05-2025) БлагоДарю за то что вы есть, адекватные, здравомыслящие.... 5 баллов! Надо же болезная, сама себя и поблагодарила. Аватарку то для чего придумали? Сразу ж выкупается один и тот же персонаж. Выздоравливай!
06:00:37 13-05-2025
Кошмар какой, читать эти обсуждениях. Озеро создала природа, оно красивое. Природа сама по себе святыня. Как можно разрушать то что сделано не тобой?!
11:57:31 13-05-2025
Коррупционная лавочка это озеро. Поток туристов нескончаемый и с каждого черным налом 150 рублей. Сходил я и пожалел, что сам это поддержал. Мужик что искупался молодец, жаль таких мало, выражающих протест воровству.
17:27:23 13-05-2025
Люди! Неужели вы так зачерсьвели ! Нужно относится с уважением к тому,что нам даёт природа и не думать только о себе! Искупался в озере идеот и не думал о других. Ведь люди едут даже из далека посмотреть эту красоту. А вы все про деньги!!! Ведь эти рисунки не повторяются. Совесть нужно иметь в любом случае.
22:16:34 13-05-2025
Валентина (17:27:23 13-05-2025) Люди! Неужели вы так зачерсьвели ! Нужно относится с уважени... Хочу и купаюсь
21:31:52 13-05-2025
Гость (18:22:22 12-05-2025) С комментариев модно понять,что большая часть народа не уваж... Остап Бендер то же деньги собирал наверное помните этот эпизод из фильма, на озере Ая то же крохоборы мзду берут я платить отказался и прошёл бесплатно на каком основании платить за то, чтобы пройти посмотреть водоем во-первых это незаконно обыкновенный лохотрон...
22:30:49 13-05-2025
Были времена там мотоциклы мыли приезжали )) и вещи стирали )
Ну и туристов тогда не было , купаться там точно не стоит вроде как грязное и не желательно для здоровья, но место красивое