На Алтае мужчина месяц делал закладки и попался полиции
Подозреваемого заключили под стражу
13 февраля 2023, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков, сообщили в региональном управлении МВД.
"В лесополосе, расположенной вблизи улицы Заречной посёлка Троицкого, полицейскими обнаружено и изъято два свёртка с неизвестным веществом, которые подозреваемый намеревался сбыть наркопотребителям", – рассказали в ведомстве.
Смесь, как показала экспертиза, содержала более четырёх граммов метилэфедрона.
Задержанный 29-летний житель Алейского района пояснил, что работал на нелегальный интернет-магазин месяц. За этот период он сделал примерно 20 закладок.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемого взяли под стражу.
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