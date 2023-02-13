На Алтае мужчина месяц делал закладки и попался полиции

Подозреваемого заключили под стражу

13 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков, сообщили в региональном управлении МВД.

"В лесополосе, расположенной вблизи улицы Заречной посёлка Троицкого, полицейскими обнаружено и изъято два свёртка с неизвестным веществом, которые подозреваемый намеревался сбыть наркопотребителям", – рассказали в ведомстве.

Смесь, как показала экспертиза, содержала более четырёх граммов метилэфедрона.

Задержанный 29-летний житель Алейского района пояснил, что работал на нелегальный интернет-магазин месяц. За этот период он сделал примерно 20 закладок.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемого взяли под стражу.