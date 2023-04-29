На Алтае мужчина незаконно изготавливал оружие и боеприпасы

У бийчанина нашли ППШ, пистолеты и более 1300 патронов

29 апреля 2023, 10:58, ИА Амител

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

36-летнего жителя Бийска подозревают в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горожанин закупал в интернете охолощенное пневматическое, сигнальное или травматическое оружие, а потом переделывал его под оружие, предназначенное для стрельбы боевыми патронами.

В ходе обысков в квартире, гараже и на даче подозреваемого нашли пистолет-пулёмет ППШ-41, пистолеты ТТ и МР-371, а также более 1300 патронов разного калибра, части оружия и боеприпасов, приспособления для переделки оружия.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину.