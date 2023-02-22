На Алтае мужчина незаконно спилил две лиственницы и попался полиции

Ущерб оценили в 418 тысяч рублей

22 февраля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай полицейские задержали мужчину, нелегально спилившего две лиственницы в окрестностях села Карагай.

Как сообщили в региональном МВД, ущерб гослесфонду оценили в 418 тысяч рублей.

44-летний подозреваемый признался в содеянном. По предварительным данным, с целью заготовки дров мужчина на автомобиле ГАЗ-66 с двумя знакомыми приехал в лес. При этом у сельчанина не было разрешительных документов, а своих помощников он ввёл в заблуждение, сказав, что деляна принадлежит ему.

Позже древесину мужчина продал двум сельчанкам за 20 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.