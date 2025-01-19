На Алтае мужчина обокрал магазин, чтобы купить алкоголь, сладости и перчатки

Кражу раскрыли благодаря сигнализации

19 января 2025, 17:10, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Полицейские из Горняка задержали мужчину, обокравшего магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию обратился администратор магазина. О том, что там произошла кража, он узнал благодаря сигнализации и вскрытым дверям.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в магазин ночью, отжав пластиковые двери. Он похитил товар на сумму около 5 тысяч рублей.

"На эти деньги задержанный приобрел алкогольные напитки, сладости и нитриловые перчатки", – рассказали в ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого – 37-летнего ранее судимого местного жителя. Похищенные товары были изъяты, мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище".