На Алтае мужчина обокрал женщину и спрятался в погребе от полицейских

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

27 декабря 2024, 11:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Полицейские задержали сельчанина из Бийского района по подозрению в краже, сообщили в МВД по Алтайскому краю.

К стражам порядка обратилась 35-летняя сельчанка с заявлением о том, что из ее дома пропали 20 тысяч рублей и смартфон.

"Установили, что хищение совершил бывший поклонник заявительницы. Он незаметно пробрался в дом пока все спали, взял телефон с кошельком и ушел", – рассказали в ведомстве.

Сельчанин при этом полагал, что его будут искать. Когда он увидел в окно полицейских у своего дома, то спрятался в погребе. Там его и нашли.

47-летний задержанный во всем сознался и отдал похищенный гаджет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище" с подпиской о невыезде.

Отмечается, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.