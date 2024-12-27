На Алтае мужчина обокрал женщину и спрятался в погребе от полицейских
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело
27 декабря 2024, 11:15, ИА Амител
Полицейские задержали сельчанина из Бийского района по подозрению в краже, сообщили в МВД по Алтайскому краю.
К стражам порядка обратилась 35-летняя сельчанка с заявлением о том, что из ее дома пропали 20 тысяч рублей и смартфон.
"Установили, что хищение совершил бывший поклонник заявительницы. Он незаметно пробрался в дом пока все спали, взял телефон с кошельком и ушел", – рассказали в ведомстве.
Сельчанин при этом полагал, что его будут искать. Когда он увидел в окно полицейских у своего дома, то спрятался в погребе. Там его и нашли.
47-летний задержанный во всем сознался и отдал похищенный гаджет.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище" с подпиской о невыезде.
Отмечается, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.
12:45:54 27-12-2024
Да уж, измельчали.....................